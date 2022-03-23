漢堡王「草莓牛肉堡」限時8天開賣！挑戰酸甜新滋味

隨著一年一度的愚人節即將到來，漢堡王今年以「娛人節」為發想，將「草莓」與漢堡相互結合，限時推出「草莓重磅牛肉堡」，要讓酸甜果香賦予漢堡新奇的清爽滋味。另外針對肉食愛好者，也將限時規劃「超級重磅牛肉堡」限時回歸，一次就可以品嚐到重達1磅的4層火烤牛肉，讓人更過癮。

漢堡王過去曾推出過「巧克力華堡」，也曾推出「沒有麵包的漢堡」，總是吸引粉絲們的熱烈討論。此次漢堡王所推出的「草莓重磅牛肉堡」，選用總重8.8盎司、雙層火烤牛肉排，搭配上無人工添加的草莓醬，讓水果的甜味提昇牛肉的風味，並再搭配上美式起司增添濃郁感，單點179元，套餐219元。