海科館海洋生存之道特展 揭秘變性、變態、擬態及共生

國立海洋科技博物館「海洋嘉年華II-生存之道」特展今天開幕，這項特展從海底世界走進陸上的陸地昆蟲遊樂園，民眾可一探生物變、變、變的有趣習性與行為，其中不乏有餐桌上的蝦與石斑魚等。可了解到如變性、變態、擬態、共生，及為了生存的變化模式。

海科館說，生物有的身懷絕技有著不同的「生存技能」，如變性、變態、擬態、共生，及為了世代交替展開了生存變化的模式。這項特展也從多彩的海底嘉年華世界走進陸上多姿的陸地昆蟲遊樂園，讓參觀的民眾可一探生物變、變、變的有趣習性與行為，其中不乏有餐桌上的蝦與石斑魚等。

「海洋嘉年華II-生存之道」特展，展示不少生物為了適應海洋及陸地環境的壓力及為繁衍下一代而發展出各種不同的技能之物種，這也讓生物變態變得有理及成為生存之道。

海科館館長陳素芬表示，特展有近50種海洋生物，包括蓋刺魚、龍頭魚、小丑魚及油彩蠟膜蝦等，及15種陸地生物，包括赫克力士長戟大兜蟲、大蘭多蜘蛛及棉桿竹節蟲等。

現場也增設有體感互動數位水缸及遊戲，規畫有一系列體驗活動課程，包括夜宿海科營、戶外昆蟲觀察課、潮間帶野外觀察課、昆蟲飼育體驗課等，透過體驗與寓教於樂的學習，窺探生物的奧秘。