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海瑞溫斯頓近全新Marvelous Creations珠寶 下周抵台

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
全新Marvelous Creations，藉由寶石的色澤、閃耀，企圖向大自然的神奇生物們致意。圖 / Harry Winston提供
全新Marvelous Creations，藉由寶石的色澤、閃耀，企圖向大自然的神奇生物們致意。圖 / Harry Winston提供

大自然的奇蹟俯拾皆是，也讓人意識到大千世界的無窮驚奇可能。海瑞溫斯頓（Harry Winston）將在四月推出全新高級珠寶Marvelous Creations系列，合計約34件新品總價近10億，品牌今日釋出多款屬於展前亮點的Purple Marquesa珠寶，借蝴蝶的輕盈，捎來令人雀躍的一現靈光。

Harry Winston全新高級珠寶Marvelous Creations系列意圖透過寶石的晶瑩澄淨，向造物主致意。Purple Marquesa珠寶中文可理解為紫色馬賽克，該系列珠寶從蝴蝶翅膀上的斑紋亮點得到靈感，這些斑紋宛如造物主隨性的抽象畫，而Harry Winston則從色彩為切角，巧妙鑲嵌以鑽石、貴重寶石與半寶石，像打散了色彩的調色盤，或也是馬賽克命名的由來。

例如Purple Marquesa項鍊的結構左右對稱而古典，宛如蝴蝶翅膀的左右。產自馬達加斯加、無燒的紫色剛玉、深邃的藍寶石、輕快的海水藍寶與帕拉伊巴碧璽，組合成形似蝴蝶翅膀的紫色斑紋亮點，並將在光線照耀時透出神奇的濃淡深淺色彩變化，也讓人聯想到蝴蝶輕拍雙翅時捎來的春天氣息，同系列另有耳環與手鍊，並多飾以未經加熱變色的紫色剛玉，相當罕有。

新款海瑞溫斯頓（Harry Winston）Marvelous Creations頂級珠寶系列，將自4月1日起抵達台灣，展出時間直至4月30日為止，並已可向Harry Winston台北晶華酒店專賣店詢問，預約鑑賞。

海瑞溫斯頓，Purple Marquesa耳環，最大亮點為2顆2.26克拉與2.17克拉、水滴型凸圓打磨、無燒處理的紫色剛玉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓，Purple Marquesa耳環，最大亮點為2顆2.26克拉與2.17克拉、水滴型凸圓打磨、無燒處理的紫色剛玉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓，Purple Marquesa項鍊，項鍊共鑲嵌2顆主石，分別為一顆2.62克拉的橢圓形切工無燒藍寶石，及一顆2.84克拉的水滴型凸圓打磨紫色剛玉，並鑲嵌176顆馬眼型與32顆圓型明亮式切工鑽石，總重約30.29克拉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓，Purple Marquesa項鍊，項鍊共鑲嵌2顆主石，分別為一顆2.62克拉的橢圓形切工無燒藍寶石，及一顆2.84克拉的水滴型凸圓打磨紫色剛玉，並鑲嵌176顆馬眼型與32顆圓型明亮式切工鑽石，總重約30.29克拉，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Purple Marquesa珠寶從蝴蝶翅膀上的斑紋亮點得到靈感，並以深淺濃淡變化的顏色變化宛如一幅馬賽克的色彩拼接畫作。圖 / Harry Winston提供
Purple Marquesa珠寶從蝴蝶翅膀上的斑紋亮點得到靈感，並以深淺濃淡變化的顏色變化宛如一幅馬賽克的色彩拼接畫作。圖 / Harry Winston提供

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