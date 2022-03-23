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日本草莓農藥超標頻出包 陳吉仲：可以吃國產的

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
日本進口的草莓因農藥超標而遭退運。圖／食藥署提供
日本進口的草莓因農藥超標而遭退運。圖／食藥署提供

今年至今日本草莓已經有22批農藥殘留不合格，衛福部食藥署日前表示，已要求日方於5月6日前發文說明原因並改善，否則不排除暫停進口；農委會主委陳吉仲今天表示，日本草莓被檢出藥物殘留，國人可以吃台灣草莓。

陳吉仲今天參加「好釋接棒 鳳梨旺旺」記者會；他表示，日本草莓被檢出農藥殘留，國內如我國苗栗大湖草莓，或南投國姓草莓等國產草莓產區域，農糧署每年都有檢驗，有的有產銷履歷，有的是有機，現在很多草莓農都進行IPM防治，表示所有用藥都符合安全規定。

陳吉仲說，進口產品有時候反而在安全上絕對比部尚我國農產品，加上要長途運輸，因此，國外有這樣的事情發生（農藥超標），呼籲國人採購國產草莓，不希望因為日本草莓事件，影響到消費者對國產草莓的信心。

草莓 日本 陳吉仲 農藥殘留

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