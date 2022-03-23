LV最萌吉祥物化身占卜師、雜耍員和賭神！Vivienne來了

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）從品牌經典Monogram延伸出的最萌吉祥物Vivienne，這次化身占卜師、馬戲團、發牌員，成為一系列跳時珠寶腕表的主角！路易威登發表最新Tambour Slim Vivienne系列跳時腕表，共三款不同主題的設計，採用白金、玫瑰金或黃金表殼，讓活潑多變、古靈精怪的Vivienne結合具有雙視窗跳時複雜功能的LV 180自動上鍊機械機芯，讓不發一語的Vivienne也能以指揮棒和猶如魔法的方式顯示時間！

Vivienne是2017年誕生的吉祥物娃娃，俏皮的造型立刻風靡全球時尚人士，並以出其不意的方式陸續出現在經典路易威登Monogram 帆布上、Vivienne Travellers 系列的墜飾與胸針、或成為品牌腕表的主角：在Tambour Spin Time Air Vivienne中，她讓自己化為12個分身掌管旋轉小時系統，並在Vivienne Bijou Secret神秘珠寶表上大玩捉迷藏。

全新Tambour Slim Vivienne跳時腕表的玫瑰金款式中，Vivienne化身占卜師，搭配猶如星空夜晚的深藍色砂金石表面，彷彿將命運藏在深不可測的宇宙中。Vivienne的眼睛點綴墨黑色鑽石、雙手所指的2個牌卡顯示窗，每60分鐘指示小時的數字交錯切換：前一個小時的顯示窗會變成塔羅牌卡，而原本是塔羅牌卡的視窗則會翻轉出小時顯示，這是現代表壇首次在腕表中採用交替跳時的設計。分鐘顯示則是透過從Vivienne的心臟延伸出來一根纖細、幾乎看不見的魔杖指示，每一小時繞著表面旋轉一圈，尾端裝飾塔羅牌。