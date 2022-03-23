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單日快閃！愚人節逢星期五  FRIDAYS沙朗牛排買一送一

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
兒童節四天連假，FRIDAYS看準寵兒商機，祭出「一元兒童餐」話題優惠。圖／開展餐飲集團提供。
兒童節四天連假，FRIDAYS看準寵兒商機，祭出「一元兒童餐」話題優惠。圖／開展餐飲集團提供。

下週將迎接四月兒童節連續假期，看準出遊享樂人潮，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌——TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排齊推優惠吸客。

TGI FRIDAYS於連假前一天4月1日，推出單日快閃限定沙朗牛排買一送一活動；價值800元的沙朗牛排，點一份送一份、點兩份送兩份。此外，看準寵兒商機，TGI FRIDAYS於4月2日至5日連假期間，專為小朋友特別規劃「一元兒童餐」優惠，凡帶12歲以下小朋友到店，消費滿1000元，並完成指定傳限時動態任務，即可以1元銅板價加購「FRIDAYS兒童餐」乙份（原價180～240元不等，每桌至多限加購2份），有安妮雞肉蕃茄義大利麵、艾咪炭烤雞肉起司飯、湯姆起司三明治、大衛雞肉白醬義大利麵到凱莉魚柳條，五種兒童餐任選。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排以「連假童樂趣」為號召，鎖定家庭客及過節商機，於4月2日至5日推出「牛排升級」、「貼紙免費送」兩大優惠。凡來店點購12盎司肋眼牛排，就可用優惠價299元，格升級為16盎司肋眼牛排。此外，凡12歲以下兒童，到Texas Roadhouse點購任一兒童套餐乙份，並完成指定任務，可獲得限量可愛造型貼紙乙張。

FRIDAYS於連假前一天正逢星期五推「沙朗牛排買一送一」優惠。圖／開展餐飲集團提供。
FRIDAYS於連假前一天正逢星期五推「沙朗牛排買一送一」優惠。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切推出期間限定「牛排升級」優惠，吸引民眾到店歡度假期。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切推出期間限定「牛排升級」優惠，吸引民眾到店歡度假期。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS號召客人提前慶祝連假 4月1日推沙朗牛排買一送一。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS號召客人提前慶祝連假 4月1日推沙朗牛排買一送一。圖／開展餐飲集團提供。

義大利 連假 德州

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