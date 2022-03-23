單日快閃！愚人節逢星期五  FRIDAYS沙朗牛排買一送一

下週將迎接四月兒童節連續假期，看準出遊享樂人潮，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌——TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排齊推優惠吸客。

TGI FRIDAYS於連假前一天4月1日，推出單日快閃限定沙朗牛排買一送一活動；價值800元的沙朗牛排，點一份送一份、點兩份送兩份。此外，看準寵兒商機，TGI FRIDAYS於4月2日至5日連假期間，專為小朋友特別規劃「一元兒童餐」優惠，凡帶12歲以下小朋友到店，消費滿1000元，並完成指定傳限時動態任務，即可以1元銅板價加購「FRIDAYS兒童餐」乙份（原價180～240元不等，每桌至多限加購2份），有安妮雞肉蕃茄義大利麵、艾咪炭烤雞肉起司飯、湯姆起司三明治、大衛雞肉白醬義大利麵到凱莉魚柳條，五種兒童餐任選。