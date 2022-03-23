聽新聞
test
0:00 / 0:00
單日快閃！愚人節逢星期五 FRIDAYS沙朗牛排買一送一
下週將迎接四月兒童節連續假期，看準出遊享樂人潮，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌——TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排齊推優惠吸客。
TGI FRIDAYS於連假前一天4月1日，推出單日快閃限定沙朗牛排買一送一活動；價值800元的沙朗牛排，點一份送一份、點兩份送兩份。此外，看準寵兒商機，TGI FRIDAYS於4月2日至5日連假期間，專為小朋友特別規劃「一元兒童餐」優惠，凡帶12歲以下小朋友到店，消費滿1000元，並完成指定傳限時動態任務，即可以1元銅板價加購「FRIDAYS兒童餐」乙份（原價180～240元不等，每桌至多限加購2份），有安妮雞肉蕃茄義大利麵、艾咪炭烤雞肉起司飯、湯姆起司三明治、大衛雞肉白醬義大利麵到凱莉魚柳條，五種兒童餐任選。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排以「連假童樂趣」為號召，鎖定家庭客及過節商機，於4月2日至5日推出「牛排升級」、「貼紙免費送」兩大優惠。凡來店點購12盎司肋眼牛排，就可用優惠價299元，格升級為16盎司肋眼牛排。此外，凡12歲以下兒童，到Texas Roadhouse點購任一兒童套餐乙份，並完成指定任務，可獲得限量可愛造型貼紙乙張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言