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聽阿妹演唱、住1晚55萬！限量1間文華套房首度專案開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「文華尊寵」專案入住寬達近百坪的文華套房，並可邀請親友同歡，獨享演唱會VIP包廂與M.O Bar 暢飲時光。圖／台北文華東方提供
「文華尊寵」專案入住寬達近百坪的文華套房，並可邀請親友同歡，獨享演唱會VIP包廂與M.O Bar 暢飲時光。圖／台北文華東方提供

華語樂壇天后「阿妹」張惠妹睽違7年重返小巨蛋開唱，台北文華東方酒店獨家推出「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案，並首度推出限量一間的「文華尊寵」住房專案，總價值超過75萬元，專案價55萬元，包括入住近百坪的文華套房，獨享4月2日《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》VIP包廂(可容納15位貴賓)、開演前於M.O. Bar 專屬包廂享用輕食，調酒無限暢飲及豐盛海鮮盤、隔日「雅閣」豪華米其林星級豪華饗宴雙人套餐、雙人Spa芳療療程等專屬禮遇。

此外，另有客房或套房等專案搭配，行政豪華客房每房23,600元，行政都會套房每房33,600元，包含《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》4月2日周六場次特區4,800元門票2張，以及多項住房禮遇。

首度推出的「文華尊寵」住房專案，賓客入住的文華套房，風格奢華摩登、格局設計媲美總統套房，是許多國際名人來台指定下榻的房型，備有客廳、吧檯、獨立餐廳、廚房、書房、獨立更衣室，噴泉式按摩浴缸及大型環形淋浴間，並配置私人健身室，且視野絕佳，台北市中心景觀盡收眼底。

「MEI力四射」專案將今(23日)中午12點於酒店官網線上開賣。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

「文華尊寵」賓客可於米其林一星「雅閣」中餐廳享用米其林星級饗宴八道式豪華雙人午間套餐。圖／台北文華東方提供
「文華尊寵」賓客可於米其林一星「雅閣」中餐廳享用米其林星級饗宴八道式豪華雙人午間套餐。圖／台北文華東方提供
「MEI力四射」住房專案可盡享台北文華東方極致奢華體驗，以及感受世界級的演唱會。圖／台北文華東方提供
「MEI力四射」住房專案可盡享台北文華東方極致奢華體驗，以及感受世界級的演唱會。圖／台北文華東方提供
台北文華東方酒店獨家推出「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案。圖／台北文華東方提供
台北文華東方酒店獨家推出「MEI力四射」演唱會專屬限量住房專案。圖／台北文華東方提供

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