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格拉斯哥首座純威士忌酒廠 克萊薩首發創廠版限量抵台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
克萊薩蘇格蘭低地單一麥芽威士忌洋溢迷人的莓果芬芳，酒精濃度46%，建議售價1,500元。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
克萊薩蘇格蘭低地單一麥芽威士忌洋溢迷人的莓果芬芳，酒精濃度46%，建議售價1,500元。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭港都格拉斯哥（Glasgow）首座純威士忌酒廠——克萊薩（The Clydeside）的創廠版限量單一麥芽威士忌啟程（Stobcross），即將在4月份抵台，展現只要淺嘗一口，即讓人眼睛為之一亮的輕盈活力。

克萊薩單一麥芽威士忌創廠版啟程在各市場首發後即銷售一空，具有低地威士忌獨特英式花園風格，鮮榨果香奔放自由，洋溢迷人的花香調，入口有著莓果沙拉的輕盈，彷彿花漾少年迎面而來，雖酒精濃度46%，卻極易入口，非常適合搭餐。

克萊薩酒廠2017年由Morrison家族創廠，堅持使用在地資源打造屬於這座城市的威士忌。Morrison 家族曾參與建造這座威士忌出口最重要的港口Queen's Dock，克萊薩酒廠就是使用家族在1870年代建造的動力倉庫建築再造而成，酒廠水源來自家族整建水壩的國家公園湖水，與當地七個小農簽訂契作合作收購大麥，並交由也是家族經營的在地發麥廠Simpsons Malt處理。

藉由老爸 Tim Morrison 釀酒的傳統工藝實力，加上已故大師Dr Jim Swan生前專為克萊薩酒廠設計的木桶政策。憑藉著這些堅強實力後盾，克萊薩酒廠在2017年初餾新酒就成為「全球威士忌界十大最受期待的全新酒廠之一。」

「我們很興奮能夠建造克萊薩這個可以讓這個世代驕傲的威士忌酒廠，這代表我們用新世代的雙手承接了傳統、融合、再造，我們的志向，是要讓這座城市再次以威士忌讓全世界的人記得！」克萊薩酒廠執行長Andrew Morrison表示：「這款『啟程（Stobcross）』就是我們第一款對決主流威士忌味蕾的作品，很高興它在目前鋪貨的五個海外市場，已經獲得當地市場的認同，且已銷售一空。台灣是克萊薩在亞洲區的第一個市場，希望亞洲區的老饕代表——台灣酒友們，也會喜愛這支威士忌。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

克萊薩酒廠是蘇格蘭港都格拉斯哥首座純威士忌酒廠。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
克萊薩酒廠是蘇格蘭港都格拉斯哥首座純威士忌酒廠。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
克萊薩酒廠在2017年初餾新酒就成為「全球威士忌界十大最受期待的全新酒廠之一」。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
克萊薩酒廠在2017年初餾新酒就成為「全球威士忌界十大最受期待的全新酒廠之一」。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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