健身教練到你家？Red Bull 21天健身挑戰 有動就是贏家

網路曾流傳這樣一個概念：最好的學習時間點是十年之前，其次則為當下眼前，而如果把學習換成...運動？同理可證。有此一說：養成一個習慣只需要重複21次、持續21天，但如果擔心連續21天運動太無聊？甫於近期開啟全新企劃：「21天健身挑戰」的Red Bull說：我懂、我來示範！

由於每個人的運動方法、器材、習慣、目標不盡相同，Red Bull特別開設了「訓練靈感」特輯，並分為上下兩個獨立網站連結，內容包含伏地挺身、徒手深蹲、前弓步蹲、反向撐體平板撐體、高腳杯深蹲...合計總共7個運動組合、21個訓練動作，同時每個訓練都記述了訓練分類、訓練肌群與建議次數，堪稱一份完整的健身全餐，幫你省去google與網路爬文！

額外好處是，只要加入Red Bull Taiwan Line 官方帳號（Line ID: @redbulltaiwan）、完成必要的資料提供，活動期間內至Red Bull官方帳號開啟21天挑戰，同時每日運動後使用Red Bull IG濾鏡拍下健身紀錄並回傳，除了有資格領取數量有限的「Red Bull 21天挑戰運動組」，主辦單位再將選出前五名，送上Red Bull特製冰箱免費借用六個月、每個月兩箱的能量飲料與6個月健身工廠會籍，最基礎前提是：必須年滿16歲以上。