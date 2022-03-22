粉色冰箱超夢幻！三星BESPOKE設計品味系列月底開賣

疫情時期長時間待在家的生活型態，讓許多人重新檢視居住空間的軟硬體設備，意外掀起一波住屋改造潮。三星電子看好此趨勢，宣布正式在台引進BESPOKE設計品味系列家電，繼今年1月推出AI衣管家AirDresser電子衣櫥，3月下旬將由「BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱」、「BESPOKE Jet無線變頻吸塵器」接力上市，另外還有預計今年底才會上市的BESPOKE AI衣管家智慧滾筒洗衣機，可上下堆疊、連動控制，全面滿足消費者的多樣使用需求。

其中，擁有粉白雙色光澤面板的「BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱」。將操控按鍵全數配置於冰箱內部，體現極簡俐落外觀；內部設置FlexZone獨立變溫室，內建5種保鮮模式，讓食材維持在最佳溫度與鮮度；而三星獨家Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，冷凍與冷藏室各自擁有獨立製冷系統與風扇，更能依照不同食材需求達到最佳保鮮模式。天氣越來越熱，BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱門內側更整合自動注水壺設計，還可於過濾壺中加入香草、水果、茶包等添加風味，隨時享受健康清涼的冷飲；另外還內建雙製冰機，能製作普通方形冰塊與碎冰，絕對是夏天裡的消暑救星。

而「BESPOKE Jet無線變頻吸塵器」配備All-in-One旋風集塵充電座，集結自動除塵、充電、配件收納功能，放回充電座即可自動集塵，免倒灰塵全程不沾手，搭載阻隔率高達99.999%的多層次濾清系統，避免空氣二次污染。擁有高達210W的強勁吸力，搭配超大容量電池與可換電池設計，續航力超長超安心。共有夜幕藍以及皎月白2款潮流配色，夜幕藍版本具備雙向淨旋濕拖功能，全新自帶水箱設計，掃地、拖地一氣呵成，。