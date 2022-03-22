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粉色冰箱超夢幻！三星BESPOKE設計品味系列月底開賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
BESPOKE Jet無線變頻吸塵器，擁有高達210W的強勁吸力，不論清潔地板或地毯，皆能輕鬆清潔。記者黃筱晴／攝影
BESPOKE Jet無線變頻吸塵器，擁有高達210W的強勁吸力，不論清潔地板或地毯，皆能輕鬆清潔。記者黃筱晴／攝影

疫情時期長時間待在家的生活型態，讓許多人重新檢視居住空間的軟硬體設備，意外掀起一波住屋改造潮。三星電子看好此趨勢，宣布正式在台引進BESPOKE設計品味系列家電，繼今年1月推出AI衣管家AirDresser電子衣櫥，3月下旬將由「BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱」、「BESPOKE Jet無線變頻吸塵器」接力上市，另外還有預計今年底才會上市的BESPOKE AI衣管家智慧滾筒洗衣機，可上下堆疊、連動控制，全面滿足消費者的多樣使用需求。

其中，擁有粉白雙色光澤面板的「BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱」。將操控按鍵全數配置於冰箱內部，體現極簡俐落外觀；內部設置FlexZone獨立變溫室，內建5種保鮮模式，讓食材維持在最佳溫度與鮮度；而三星獨家Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，冷凍與冷藏室各自擁有獨立製冷系統與風扇，更能依照不同食材需求達到最佳保鮮模式。天氣越來越熱，BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱門內側更整合自動注水壺設計，還可於過濾壺中加入香草、水果、茶包等添加風味，隨時享受健康清涼的冷飲；另外還內建雙製冰機，能製作普通方形冰塊與碎冰，絕對是夏天裡的消暑救星。

而「BESPOKE Jet無線變頻吸塵器」配備All-in-One旋風集塵充電座，集結自動除塵、充電、配件收納功能，放回充電座即可自動集塵，免倒灰塵全程不沾手，搭載阻隔率高達99.999%的多層次濾清系統，避免空氣二次污染。擁有高達210W的強勁吸力，搭配超大容量電池與可換電池設計，續航力超長超安心。共有夜幕藍以及皎月白2款潮流配色，夜幕藍版本具備雙向淨旋濕拖功能，全新自帶水箱設計，掃地、拖地一氣呵成，。

歡慶新品上市，自3月25日至6月30日止，三星推出購機回函送好禮優惠，凡購買「BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱」，即可獲得Galaxy S22 8+256GB乙支及Snapware 316不鏽鋼3入可微波保鮮盒；購買「BESPOKE Jet無線變頻吸塵器」，即贈多工萬用4件套組；購買「BESPOKE AI衣管家電子衣櫥」，即送Galaxy Buds Pro。此外，凡購買家電全品項滿6萬元，即贈Galaxy Tab A8 Wifi 3+32GB乙台；滿12萬元亦能把Galaxy S22 8+256GB乙支帶回家。

BESPOKE AI衣管家 AirDresser電子衣櫥，獨特的Jet Air噴射氣流與Air Hanger循環氣流衣架，搭配Jet Steam高溫蒸氣殺菌。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE AI衣管家 AirDresser電子衣櫥，獨特的Jet Air噴射氣流與Air Hanger循環氣流衣架，搭配Jet Steam高溫蒸氣殺菌。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE Jet設計品味系列無線變頻吸塵器，配備All-in-One旋風集塵充電座，夜幕藍款式建議售價39,900元；皎月白款式建議售價34,900元。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE Jet設計品味系列無線變頻吸塵器，配備All-in-One旋風集塵充電座，夜幕藍款式建議售價39,900元；皎月白款式建議售價34,900元。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE AI衣管家智慧滾筒洗衣機，預計年底前上市。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE AI衣管家智慧滾筒洗衣機，預計年底前上市。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱，內裝整合自動注水壺設計，還可放入香草、水果、茶包等添加風味。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱，內裝整合自動注水壺設計，還可放入香草、水果、茶包等添加風味。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE設計品味系列雙循環四門旗艦冰箱，建議售價129,000元，柔和的色系讓廚房空間縈繞甜美氛圍。圖／台灣三星電子提供
BESPOKE設計品味系列雙循環四門旗艦冰箱，建議售價129,000元，柔和的色系讓廚房空間縈繞甜美氛圍。圖／台灣三星電子提供

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