新光三越初夏購物節優惠揭曉 買千送百點數回饋雙重送

新光三越今日宣布上半年重要檔期「初夏購物節」優惠與回饋內容，除了聯手120大美妝品牌推出百萬特惠組，為了讓消費者方便選購，3月31日起至4月13日會員於全台15家分店、App、skm online皆可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」，除了賺滿千送百，首度再享skm points累點雙重回饋，等於電子禮券、點數同時到手。

過去在母親節、周年慶等大檔期，百貨回饋以滿千送百為主，並未同步發放會員點數。這回初夏購物節，新光三越會員點數skm points首度加入滿千送百檔期擴大回饋陣容，3月31日至4月13日化妝品滿千送百期間，持續發放會員點數（台中中港店、高雄左營店另推活動除外）。

同時，持skm pay、以12大指定銀行刷卡消費，3月31日至4月3日首四日單筆滿5千加碼送2千點（等值200元）、4月8日至4月9日單筆滿2千再送1千點。而全新申辦會員，下載綁定App送100點、首次綁定skm pay並單筆消費1,000元再送300點。

另外，統一時代百貨台北店攜手高雄夢時代購物中心，3月31日起至4月13日北高同步推出「美人節」檔期，首6日化妝品、香氛、內睡衣滿2,000送300，全館指定櫃滿3,000送300，搭配icash2.0或icashPay支付滿6,000加送300，同時icashPay綁定統一時代聯名卡加碼滿6,000再送100，再搭配首4日卡友禮活動，單筆消費滿800扣會員點數8點，加贈舒潔衛生紙一串。