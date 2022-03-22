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FENDI把羅馬的天空搬到台中！春夏男裝期間限定快閃店登場

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
冰藍、薰衣草紫、開心果綠和牡丹的粉嫩色，都是FENDI男裝呼應春日時節的色彩表現。圖／FENDI提供
冰藍、薰衣草紫、開心果綠和牡丹的粉嫩色，都是FENDI男裝呼應春日時節的色彩表現。圖／FENDI提供

FENDI的2022春夏男裝，以羅馬天空的色彩作為靈感，帶來檸檬和萊姆、冰藍、薰衣草紫、開心果綠和牡丹的粉嫩色，呼應春日時節，品牌特別於台中新光三越開設期間限定店，打造幻彩的義式浪漫場景，為男裝帶來嶄新風格。

新光三越台中店二樓的FENDI期間限定店，陳列最新的男裝全系列春夏商品，包括時裝、包款、鞋履及配件等，占地24坪，空間靈感取材自永恆之城羅馬的天空與自然環境之中，各種絢麗多變的圖案、色彩，尤其地板與牆面的空間感，引人遁入異國情調，各種柔和、粉嫩的色澤顯現了年輕俏皮感，彷彿置身羅馬的制高點，欣賞著千變萬化的天色。

男裝創意總監Silvia Venturini Fendi表示，「羅馬的天空從日出到日落，是如此美麗，我想要讓它成為這個系列的焦點。」因此清新感的春日色彩搭配石灰華、石墨和石板的礦物色調，加上典藏檔案中的羅馬地圖FENDI Land印花，都轉化為服裝上的細節，搶眼的短版羊毛夾克，極富視覺效果，以尼龍烏干紗拼接的西裝則散發曖昧男人味；褲裝以多口袋的工裝輪廓作為主要設計，羊絨嵌花設計的針織衫、大衣，則裝飾了FENDI Earth印花圖案。配件部分，最可愛的莫過於迷你Baguette包款，成為掛在細鍊上的珠寶袋，Baguette Trunk則呼應服裝、涼鞋的粉彩果凍色，帶來夏日果漾情調的造型。

FENDI在台中新光三越開設春夏男裝期間限定店。圖／FENDI提供
FENDI在台中新光三越開設春夏男裝期間限定店。圖／FENDI提供
FENDI台中新光三越的男裝期間限定店，以羅馬天空的迷幻色彩作為空間靈感。圖／FENDI提供
FENDI台中新光三越的男裝期間限定店，以羅馬天空的迷幻色彩作為空間靈感。圖／FENDI提供
FENDI台中新光三越的男裝期間限定店，陳列春夏最新單品。圖／FENDI提供
FENDI台中新光三越的男裝期間限定店，陳列春夏最新單品。圖／FENDI提供

羅馬 FENDI 新光三越 台中市

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