FENDI把羅馬的天空搬到台中！春夏男裝期間限定快閃店登場

FENDI的2022春夏男裝，以羅馬天空的色彩作為靈感，帶來檸檬和萊姆、冰藍、薰衣草紫、開心果綠和牡丹的粉嫩色，呼應春日時節，品牌特別於台中新光三越開設期間限定店，打造幻彩的義式浪漫場景，為男裝帶來嶄新風格。

新光三越台中店二樓的FENDI期間限定店，陳列最新的男裝全系列春夏商品，包括時裝、包款、鞋履及配件等，占地24坪，空間靈感取材自永恆之城羅馬的天空與自然環境之中，各種絢麗多變的圖案、色彩，尤其地板與牆面的空間感，引人遁入異國情調，各種柔和、粉嫩的色澤顯現了年輕俏皮感，彷彿置身羅馬的制高點，欣賞著千變萬化的天色。