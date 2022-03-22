新竹蔦屋書店開幕亮點搶先看 3萬冊藏書打造環景書牆

桃竹苗首家蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE開幕日確定，將於4月15日至4月22日試營運，4月23日正式開幕。面積近450坪的TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店，試營運前，先看看這家蔦屋書店的獨家特色有哪些。

環景書牆：TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店營業面積近450坪，全店逾3萬冊中外文藏書，以環景書牆打造獨家室內新景觀。

WIRED CHAYA茶屋新竹限定料理：可容納近百人用餐席數，開發多款新竹限定料理以及全球首座外帶咖啡吧台，讓顧客在書區與餐廳之間自由遊逛。同步推出新竹湳雅店限定料理，包括日系兒童餐、大人味的松露野菇個人鍋，與外帶咖啡吧台限定的甜甜圈鬆餅義式冰淇淋。

4品牌聯名、跨界合作：TSUTAYA BOOKSTORE聯名「三麗鷗Sanrio」，結合兒童書區空間設計並推出期間限定商品。另與台北街頭塗鴉藝術家「大腸王」、咖啡界廣受好評的插畫家「WHOSMiNG」以及以摩登復古風格為特色的「林百貨」等4個創作品牌跨界合作。