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《華燈初上》「最可惜的渣男」詮釋旅法台籍設計師春夏新作 宛如巴黎市區騎單車的風雅

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
鳳小岳作客曾寶儀節目身穿peter wu春夏新品。圖／取自IG、peter wu提供
鳳小岳作客曾寶儀節目身穿peter wu春夏新品。圖／取自IG、peter wu提供

旅法台籍設計師Peter（吳昕威）同名品牌peter wu發表最新2022春夏系列男裝， 以直覺來詮釋穿衣態度，散發去蕪存青、輕鬆穿上的簡練，面料相當輕盈，穿梭在街道上溜著滑板、騎著單車，沁涼的風穿過衣袖，將石灰白、苔綠灰、炭灰色的服裝撐起如同張帆般的寫意，表現簡約俐落的都會情懷，話題劇《華燈初上》中的鳳小岳，在曾寶儀的電視節目擔綱特別來賓時，就穿上了苔綠色的peter wu棉布襯衫。

鳳小岳身穿苔綠棉布襯衫，430美元、合台幣約12,386元。圖／取自IG
鳳小岳身穿苔綠棉布襯衫，430美元、合台幣約12,386元。圖／取自IG

鳳小岳在《華燈初上》中飾演周旋在林心如、楊謹華之間的渣男，卻在第三季一開播就有重大變故，讓觀眾心軟表示這角色其實也沒那麼渣，他去曾寶儀的節目中作客，身穿peter wu科技馬德拉斯（Madras）苔綠棉布襯衫，輕柔服貼，如同穿上第二層肌膚的清爽舒適，散發熟男魅力。向來以旅途中的見聞作為創作靈感的Peter，將走在石坂道上流動的光影、夏日蒸騰的熱氣，湛藍天空下飄散的麝香氣味，以及腳踏車穿梭於城市的光景，都作為2022春夏系列的發想，打造兼具效率、舒適的單品，輕鬆遊走在休閒日裝、正裝之間。

本季主要材質為科技馬德拉斯棉布，演繹了寬鬆連帽外套、風衣及束口褲，帶來閒適的輪廓線條；科技條紋亞麻棉混紡短褲與休閒褲，則表現夏日的鬆放自然；棉質無肩線的拉鍊式襯衫夾克、休閒褲，有水洗後的鬆脆手感，堅實耐穿。此外，循環再利用的蠶絲嫘縈面料，呈現為方形短褲、寬鬆襯衫與襯衫式外套套裝，也表現「新睡衣風尚」的慵懶迷人，或是與科技馬德拉斯拼接創作輕盈的風衣外套；棉織及羊毛混紡的粗針織單品，則有鬆垮瀟灑的海灘氛圍，契合本季不修邊幅的優雅。

Peter將走在石坂道上看見的流動光影、夏日蒸騰的熱氣，作為服裝靈感。圖／peter wu提供
Peter將走在石坂道上看見的流動光影、夏日蒸騰的熱氣，作為服裝靈感。圖／peter wu提供
科技馬德拉斯棉布輕盈、快乾、垂墜感佳，是peter wu春夏季主要面料。圖／peter wu提供
科技馬德拉斯棉布輕盈、快乾、垂墜感佳，是peter wu春夏季主要面料。圖／peter wu提供
peter wu春夏講究輕盈、自在搭配的寫意。圖／peter wu提供
peter wu春夏講究輕盈、自在搭配的寫意。圖／peter wu提供
peter wu日前發表2022春夏季新品。圖／peter wu提供
peter wu日前發表2022春夏季新品。圖／peter wu提供
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peter wu 2022春夏以去蕪存菁的簡練、實穿單品為主。圖／peter wu提供
peter wu 2022春夏以去蕪存菁的簡練、實穿單品為主。圖／peter wu提供

華燈初上 腳踏車 單車 鳳小岳

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