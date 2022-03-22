聽新聞
test
0:00 / 0:00
《華燈初上》「最可惜的渣男」詮釋旅法台籍設計師春夏新作 宛如巴黎市區騎單車的風雅
旅法台籍設計師Peter（吳昕威）同名品牌peter wu發表最新2022春夏系列男裝， 以直覺來詮釋穿衣態度，散發去蕪存青、輕鬆穿上的簡練，面料相當輕盈，穿梭在街道上溜著滑板、騎著單車，沁涼的風穿過衣袖，將石灰白、苔綠灰、炭灰色的服裝撐起如同張帆般的寫意，表現簡約俐落的都會情懷，話題劇《華燈初上》中的鳳小岳，在曾寶儀的電視節目擔綱特別來賓時，就穿上了苔綠色的peter wu棉布襯衫。
鳳小岳在《華燈初上》中飾演周旋在林心如、楊謹華之間的渣男，卻在第三季一開播就有重大變故，讓觀眾心軟表示這角色其實也沒那麼渣，他去曾寶儀的節目中作客，身穿peter wu科技馬德拉斯（Madras）苔綠棉布襯衫，輕柔服貼，如同穿上第二層肌膚的清爽舒適，散發熟男魅力。向來以旅途中的見聞作為創作靈感的Peter，將走在石坂道上流動的光影、夏日蒸騰的熱氣，湛藍天空下飄散的麝香氣味，以及腳踏車穿梭於城市的光景，都作為2022春夏系列的發想，打造兼具效率、舒適的單品，輕鬆遊走在休閒日裝、正裝之間。
本季主要材質為科技馬德拉斯棉布，演繹了寬鬆連帽外套、風衣及束口褲，帶來閒適的輪廓線條；科技條紋亞麻棉混紡短褲與休閒褲，則表現夏日的鬆放自然；棉質無肩線的拉鍊式襯衫夾克、休閒褲，有水洗後的鬆脆手感，堅實耐穿。此外，循環再利用的蠶絲嫘縈面料，呈現為方形短褲、寬鬆襯衫與襯衫式外套套裝，也表現「新睡衣風尚」的慵懶迷人，或是與科技馬德拉斯拼接創作輕盈的風衣外套；棉織及羊毛混紡的粗針織單品，則有鬆垮瀟灑的海灘氛圍，契合本季不修邊幅的優雅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言