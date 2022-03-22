《華燈初上》「最可惜的渣男」詮釋旅法台籍設計師春夏新作 宛如巴黎市區騎單車的風雅

旅法台籍設計師Peter（吳昕威）同名品牌peter wu發表最新2022春夏系列男裝， 以直覺來詮釋穿衣態度，散發去蕪存青、輕鬆穿上的簡練，面料相當輕盈，穿梭在街道上溜著滑板、騎著單車，沁涼的風穿過衣袖，將石灰白、苔綠灰、炭灰色的服裝撐起如同張帆般的寫意，表現簡約俐落的都會情懷，話題劇《華燈初上》中的鳳小岳，在曾寶儀的電視節目擔綱特別來賓時，就穿上了苔綠色的peter wu棉布襯衫。 鳳小岳身穿苔綠棉布襯衫，430美元、合台幣約12,386元。圖／取自IG

鳳小岳在《華燈初上》中飾演周旋在林心如、楊謹華之間的渣男，卻在第三季一開播就有重大變故，讓觀眾心軟表示這角色其實也沒那麼渣，他去曾寶儀的節目中作客，身穿peter wu科技馬德拉斯（Madras）苔綠棉布襯衫，輕柔服貼，如同穿上第二層肌膚的清爽舒適，散發熟男魅力。向來以旅途中的見聞作為創作靈感的Peter，將走在石坂道上流動的光影、夏日蒸騰的熱氣，湛藍天空下飄散的麝香氣味，以及腳踏車穿梭於城市的光景，都作為2022春夏系列的發想，打造兼具效率、舒適的單品，輕鬆遊走在休閒日裝、正裝之間。