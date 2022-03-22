最新！2022「亞洲50」公布51至100名 台灣5家餐廳入列

即將於台北時間3月29日下午舉行的頒獎典禮上揭曉的2022年「亞洲50大最佳餐廳」，今天先行公布排名第51至100名的餐廳名單。在排名第51至100名的餐廳中，共有5家台灣餐廳入列。來自台北的足立壽司排名第52名，MUME排名第54名，祥雲龍吟排名第57名；位於高雄的法式料理餐廳Liberté，排名第72名；來自台中的小樂沐，則名列第99名。

2022年「亞洲50大最佳餐廳」排名第51至100名的餐廳中，共有來自12個國家與地區的餐廳入選，其中有25家是新進榜的餐廳。

在25家新進榜的餐廳，有3家來自台灣，分別是排名第52名的足立壽司、排名第72名的法式料理餐廳Liberté，以及名列第99名的小樂沐。

預約採熟客制的足立壽司，由千壽壽司的板前料理長足立浩正所創立，只有板前12個座位，號稱是全台北最貴、最難取得入門磚的日料餐廳之一。

Liberté由來自東京的米其林一星主廚武田健治創立，與其他落腳台灣的日本主廚相對照，武田健治刻意不過於強調台灣食材與台灣味，走的是法國料理的本格派路線，以他個人堅實的法料技法一決勝負。