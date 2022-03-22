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322世界水資源日 喬治傑生絕美水壺居家外出喝水都美
今天是3月22日世界水資源日（World Water Day），在當今氣候暖化、農工大規模發展、環境污染的各種問題影響下，提醒大家珍惜淡水資源。我們日常飲用的水其實彌足珍貴，有意識地飲水除了維持身體的健康，「飲水思源」也是實踐正念的一種方式。
丹麥生活美學品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）本季推出全新的SKY系列可攜帶式環保冷水瓶，以經典不銹鋼材質以及4款通過美國FDA認證的新塑料材質款打造，不對稱的線條方便單手握取使用，榮獲有「家居界奧斯卡」之稱的美國芝加哥國際家庭用品展 （Inspired Home Show，簡稱IHA）頒發「全球創新獎（Global Innovation Award）」 GIA 永續設計項目。
同時上市的還有由瑞典設計師西瓦德伯納多（Sigvard Bernadotte）打造的BERNADOTTE生活精品系列全新單品玻璃水瓶，瓶身採用手工吹製的無鉛水晶玻璃製成，裝飾Art Deco風格的凹槽花紋，不銹鋼瓶蓋內裡結合矽膠墊圈，纖薄細長的外型方便安置於冰箱內側的隔間，造兼具美感與功能，任何時刻皆能以最優雅的方式補充水分。
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