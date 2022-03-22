快訊

桌球／鄭怡靜單打失利 混雙配林昀儒闖WTT多哈站4強

高市8旬老翁因停電送命 家屬多次聯絡台電卻沒下文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

322世界水資源日 喬治傑生絕美水壺居家外出喝水都美

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BERNADOTTE系列玻璃水壺搭配鏡面不鏽鋼1.1L，2,300元。圖／喬治傑生提供
BERNADOTTE系列玻璃水壺搭配鏡面不鏽鋼1.1L，2,300元。圖／喬治傑生提供

今天是3月22日世界水資源日（World Water Day），在當今氣候暖化、農工大規模發展、環境污染的各種問題影響下，提醒大家珍惜淡水資源。我們日常飲用的水其實彌足珍貴，有意識地飲水除了維持身體的健康，「飲水思源」也是實踐正念的一種方式。

丹麥生活美學品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）本季推出全新的SKY系列可攜帶式環保冷水瓶，以經典不銹鋼材質以及4款通過美國FDA認證的新塑料材質款打造，不對稱的線條方便單手握取使用，榮獲有「家居界奧斯卡」之稱的美國芝加哥國際家庭用品展 （Inspired Home Show，簡稱IHA）頒發「全球創新獎（Global Innovation Award）」 GIA 永續設計項目。

同時上市的還有由瑞典設計師西瓦德伯納多（Sigvard Bernadotte）打造的BERNADOTTE生活精品系列全新單品玻璃水瓶，瓶身採用手工吹製的無鉛水晶玻璃製成，裝飾Art Deco風格的凹槽花紋，不銹鋼瓶蓋內裡結合矽膠墊圈，纖薄細長的外型方便安置於冰箱內側的隔間，造兼具美感與功能，任何時刻皆能以最優雅的方式補充水分。

喬治傑生2022春夏新品BERNADOTTE玻璃水瓶2,300元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022春夏新品BERNADOTTE玻璃水瓶2,300元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022春夏新品SKY系列隨身冷水瓶獲「家居界奧斯卡」獎。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022春夏新品SKY系列隨身冷水瓶獲「家居界奧斯卡」獎。圖／喬治傑生提供
SKY系列隨身冷水瓶經典不鏽鋼500ML，2,000元。圖／喬治傑生提供
SKY系列隨身冷水瓶經典不鏽鋼500ML，2,000元。圖／喬治傑生提供

美國 水資源

延伸閱讀

「PCE」變「RBF」 竊賊用膠帶改車牌反成破案關鍵

歡樂益智又科技 「水岸青輕騎」體驗二重環狀單車線

不銹鋼廠華祺配息3.5元 前二月營收年增37%

中鴻、大成鋼 認購夯

相關新聞

最新！2022「亞洲50」公布51至100名 台灣5家餐廳入列

即將於台北時間3月29日下午舉行的虛擬頒獎典禮上揭曉的2022年「亞洲50大最佳餐廳」，今天先行公布排名第51至100名...

日本指標甜點、伴手禮通通有 在SOGO和風節一次買足

百貨日本展始祖，SOGO經典人氣招牌「和風節」3月22日至4月5日在忠孝館12樓活動會館展開，這回春季和風節以「北海道V...

322世界水資源日 喬治傑生絕美水壺居家外出喝水都美

今天是3月22日世界水資源日（World Water Day），在當今氣候暖化、農工大規模發展、環境污染的各種問題影響下...

博客來「兒童節禮物」推童書、教養書最低5折起

寵兒經濟持續發燒，迎接兒童節，博客來即日起至4月27日推出「歡慶兒童月最棒的禮物展」，囊括益智遊戲書、科普實作、學生熱推...

嚴選全台6間外皮軟Q、內餡豐富的包子專賣店 熱呼呼出爐一秒通殺

除了傳統的肉包內餡，還有多種特殊美味內餡都在這裡！

4件式個人餐159元！漢堡王法式、墨西哥式烤牛堡新登場

隨著物價高漲，消費者也更為精打細算。「漢堡王」自即日起推出全新「King Deals超省自由配個人餐組合」，指定漢堡搭配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。