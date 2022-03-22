322世界水資源日 喬治傑生絕美水壺居家外出喝水都美

今天是3月22日世界水資源日（World Water Day），在當今氣候暖化、農工大規模發展、環境污染的各種問題影響下，提醒大家珍惜淡水資源。我們日常飲用的水其實彌足珍貴，有意識地飲水除了維持身體的健康，「飲水思源」也是實踐正念的一種方式。

丹麥生活美學品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）本季推出全新的SKY系列可攜帶式環保冷水瓶，以經典不銹鋼材質以及4款通過美國FDA認證的新塑料材質款打造，不對稱的線條方便單手握取使用，榮獲有「家居界奧斯卡」之稱的美國芝加哥國際家庭用品展 （Inspired Home Show，簡稱IHA）頒發「全球創新獎（Global Innovation Award）」 GIA 永續設計項目。