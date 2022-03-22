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日本人氣甜點、伴手禮通通有 在SOGO和風節一次買足

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
北海道的雞先生，首度推出「小春全雞」。記者江佩君／攝影
北海道的雞先生，首度推出「小春全雞」。記者江佩君／攝影

百貨日本展始祖，SOGO經典人氣招牌「和風節」3月22日至4月5日在忠孝館12樓活動會館展開，這回春季和風節以「北海道VS全日本甜點對決」為主題，集結77家品牌、初登場13家，當中甜點品項達26家，占比超過3成，除了人氣定番品項外，不乏台灣初登場甜點。另外，北海道海鮮也是深受主顧客喜愛的下手項目。喜好日本甜點、伴手禮的民眾，可趁展期完整蒐羅。

配合春天櫻花季，SOGO也應景的帶來多款草莓、櫻花甜點等粉色系甜食，另外，長崎蛋糕百年名店福砂屋上回參展狂銷近6千條，除了招牌品項外，這回也帶來台灣首賣款「巧克力蛋糕0.6號」。初登場還有來自大分的「湯布院菓子工房GOEMON」的半熟起司蛋糕、甘王草莓布丁起司蛋糕。

無法出國的這段時間，在和風節也可買到日本各地著名伴手禮，像是福岡必買的山口油屋福太郎的「明太子仙貝」、百年歷史的ひよ子本舗吉野堂「小雞燒饅頭」、如水庵「筑紫麻糬」；北海道人氣第一的「白色戀人」、Le TAO「乳酪蛋糕」、柳月「紅豆奶油夾心餅乾」、北海宝屋「北海道燒帝王蟹煎餅」及CALBEE系列。柳月除了經典年輪蛋糕，這回帶來全新口味「 草莓年輪蛋糕」、「紅豆奶油夾心餅乾」，去日本大家最常買的CALBEE除了經典薯條三兄弟外，也推出新口味「煙燻洋芋片」及「洋蔥馬鈴薯塊」。

除了療癒甜點，現場也有噴香的實演美食，登場有「鳴神本舖青蔥美乃滋章魚燒」、「可樂餅俱樂部牛奶起司可樂餅」等，橫濱百年老店崎陽軒，除了經典燒賣外，這回為歡慶SOGO日本展35周年慶紀念，推出壽司弁當、售價198元，每日限量30個。來自北海道的雞先生，首度推出小春全雞。來自京都的串仟，攤位澎湃的綜合串物跟炸雞翅，最適合下班小酌最對味。

SOGO春季「和風節」3月22日至4月5日在忠孝館12樓活動會館展開。記者江佩君／攝影
SOGO春季「和風節」3月22日至4月5日在忠孝館12樓活動會館展開。記者江佩君／攝影
CALBEE除了經典薯條三兄弟外，推出新口味「煙燻洋芋片」及「洋蔥馬鈴薯塊」。記者江佩君／攝影
CALBEE除了經典薯條三兄弟外，推出新口味「煙燻洋芋片」及「洋蔥馬鈴薯塊」。記者江佩君／攝影
福砂屋在SOGO和風展帶來台灣首賣款「巧克力蛋糕0.6號」。記者江佩君／攝影
福砂屋在SOGO和風展帶來台灣首賣款「巧克力蛋糕0.6號」。記者江佩君／攝影
柳月三方六草莓年輪蛋糕售價489元(盒)。圖／SOGO提供
柳月三方六草莓年輪蛋糕售價489元(盒)。圖／SOGO提供
配合春天櫻花季，SOGO和風節應景的帶來多款草莓、櫻花甜點等粉色系甜食。記者江佩君／攝影
配合春天櫻花季，SOGO和風節應景的帶來多款草莓、櫻花甜點等粉色系甜食。記者江佩君／攝影
橫濱百年老店「崎陽軒」的經典燒賣，目前只在SOGO和風展吃得到。記者江佩君／攝影
橫濱百年老店「崎陽軒」的經典燒賣，目前只在SOGO和風展吃得到。記者江佩君／攝影
串仟攤位有澎湃的各式綜合串物。記者江佩君／攝影
串仟攤位有澎湃的各式綜合串物。記者江佩君／攝影
除了甜品現場也有噴香的實演料理。記者江佩君／攝影
除了甜品現場也有噴香的實演料理。記者江佩君／攝影

甜點 日本

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