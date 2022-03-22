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博客來「兒童節禮物」推童書、教養書最低5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
博客來即日起至4月27日止推出「兒童節書展」，囊括益智遊戲書、科普實作、學生熱推小說、知識漫畫等，最低下殺5折起。圖／博客來提供
博客來即日起至4月27日止推出「兒童節書展」，囊括益智遊戲書、科普實作、學生熱推小說、知識漫畫等，最低下殺5折起。圖／博客來提供

寵兒經濟持續發燒，迎接兒童節，博客來即日起至4月27日推出「歡慶兒童月最棒的禮物展」，囊括益智遊戲書、科普實作、學生熱推小說、知識漫畫，還有精選童書加玩具自由配，最高現省800元，參展數多達6,500種，最低下殺5折起。博客來今年還首次規畫「親子學習書展」活動，主打生活教養、教育現場、潛能與學習力啟發，即日起至4月30日超過1,300種教養書最低7折起。

博客來表示，「童書」全年度不論銷售額、銷售冊數均位居博客來書籍第一大類，盤點今年第一季童書銷售，成長率最高類型是激發想像力與冒險精神、同時也理解人性的「奇科幻兒童小說」，成長率達兩成，代表作品包括日本作家廣嶋玲子的《神奇柑仔店》、華文奇幻天后陳郁如的《長生石的守護者》，並包辦第一季童書暢銷榜前三名。配合兒童節檔期，近期兩位作者也紛紛推出重點新作品《歡迎光臨獵人公司稀有生物洽詢部！》、《仙靈傳奇》最新第5集。其次是6～11歲學童最愛的知識漫畫類，如《如果歷史是一群喵》、《科學實驗王》、《希臘羅馬神話》等系列，將知識巧妙融入圖像和文本，吸引孩子主動學習，其中「史地」、「科學」是此類最暢銷主題。

隨著新課綱上路、後疫情時代來臨，不僅帶動親子共讀風氣，家長對「親子教養」重視程度逐年提升。博客來今年第一季教養書以「潛能／學習力啟發」類型最受家長關注，代表書單有《不敗學習力》、《小學生高效學習原子習慣》、《家庭裡的素養課》、《漫畫一看就懂！10歲開始學理財》等。

即日起博客來推出「歡慶兒童月最棒的禮物書展」，依不同年齡、折扣設置專區，包含遊戲書、科普實作、小說、知識漫畫等，共6,500種圖書下殺5折起，還有精選童書加玩具自由配，最高現省800元。鎖定「開啟天賦」主題，邀請各領域專業職人，分享成長經歷及心路歷程，帶領孩子們活出自我，主打3月22日開賣的陳郁如兒童奇幻小說系列新作《玉使》、限量開賣的《仙靈傳奇1～5套書》、王淑芬及賴馬攜手打造「君偉的特別報告篇」最終回《君偉的怪奇報告》，還有將於3月25日開賣的熱門知識漫畫IP新作《達克比辦案11－荒漠救命蛙：沙漠生態系與動物的適應》首刷加贈2022 maker party單日票、全台暢銷破4萬冊系列新品《小耳朵系列：神奇時光機》；波蘭高人氣作家繼暢銷書《地圖》後最新美味力作《好想吃一口：餐桌上的世界地圖》，博客來獨家贈「世界美食帆布餐墊」。

《神奇柑仔店11：失控的最強驅蟲香水》，博客來活動特價237元。圖／博客來提供
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《達克比辦案11－荒漠救命蛙：沙漠生態系與動物的適應（首刷加贈2022 maker party單日票）》，博客來3月25日開賣，活動特價269元。圖／博客來提供
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《玉使（仙靈傳奇5）首刷限量作者簽名版》，博客來活動特價300元。圖／博客來提供
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《好想吃一口：餐桌上的世界地圖（博客來獨家贈「世界美食帆布餐墊」）》，博客來活動特價948元。圖／博客來提供
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《不敗學習力：學霸都在用的10大聰明讀書法》，博客來活動特價300元。圖／博客來提供
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《科學實驗王第二部1：虛擬世界（加贈重磅回歸好禮：實驗報告筆記本）》，博客來活動特價296元。圖／博客來提供
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《小學生高效學習原子習慣（首刷附贈小學生考試學習自學手冊）：拆解8大策略Ｘ23個實作心法，引導孩子學習如何學》，博客來活動特價332元。圖／博客來提供
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《仙靈傳奇1～5套書：詩魂 詞靈 畫仙 陶妖 玉使（共5冊）首批加贈「玉使：朱雀護身鑰匙圈」》，博客來活動特價1,425元。圖／博客來提供
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《小耳朵系列：神奇時光機》，博客來活動特價300元。圖／博客來提供
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《家庭裡的素養課：資深名師的48堂親子課，從生活到學習，爸媽教素養的第一本書》，博客來活動特價316元。圖／博客來提供
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《君偉的怪奇報告》，博客來活動特價237元。圖／博客來提供
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《歡迎光臨獵人公司稀有生物洽詢部！（廣嶋玲子媲美寶可夢的冒險之作）》，博客來活動特價277元。圖／博客來提供
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博客來 童書 親子教養

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