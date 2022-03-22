博客來「兒童節禮物」推童書、教養書最低5折起

寵兒經濟持續發燒，迎接兒童節，博客來即日起至4月27日推出「歡慶兒童月最棒的禮物展」，囊括益智遊戲書、科普實作、學生熱推小說、知識漫畫，還有精選童書加玩具自由配，最高現省800元，參展數多達6,500種，最低下殺5折起。博客來今年還首次規畫「親子學習書展」活動，主打生活教養、教育現場、潛能與學習力啟發，即日起至4月30日超過1,300種教養書最低7折起。

博客來表示，「童書」全年度不論銷售額、銷售冊數均位居博客來書籍第一大類，盤點今年第一季童書銷售，成長率最高類型是激發想像力與冒險精神、同時也理解人性的「奇科幻兒童小說」，成長率達兩成，代表作品包括日本作家廣嶋玲子的《神奇柑仔店》、華文奇幻天后陳郁如的《長生石的守護者》，並包辦第一季童書暢銷榜前三名。配合兒童節檔期，近期兩位作者也紛紛推出重點新作品《歡迎光臨獵人公司稀有生物洽詢部！》、《仙靈傳奇》最新第5集。其次是6～11歲學童最愛的知識漫畫類，如《如果歷史是一群喵》、《科學實驗王》、《希臘羅馬神話》等系列，將知識巧妙融入圖像和文本，吸引孩子主動學習，其中「史地」、「科學」是此類最暢銷主題。

隨著新課綱上路、後疫情時代來臨，不僅帶動親子共讀風氣，家長對「親子教養」重視程度逐年提升。博客來今年第一季教養書以「潛能／學習力啟發」類型最受家長關注，代表書單有《不敗學習力》、《小學生高效學習原子習慣》、《家庭裡的素養課》、《漫畫一看就懂！10歲開始學理財》等。