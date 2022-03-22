聽新聞
test
0:00 / 0:00
4件式個人餐159元！漢堡王法式、墨西哥式烤牛堡新登場
隨著物價高漲，消費者也更為精打細算。「漢堡王」自即日起推出全新「King Deals超省自由配個人餐組合」，指定漢堡搭配2款點心、1杯飲料，4件式組合價159元。另外King Deals超省餐也新推出「法式第戎烤牛堡」、「墨西哥奇波雷烤牛堡」，為民眾帶來異國風味。
漢堡王的「King Deals 超省餐」系列，標榜以79元起的價格，提供高CP值餐點，是許多上班族、學生族群的人氣選擇。即日起至5月2日期間，限時推出2款異國風味漢堡。「法式第戎烤牛堡」使用火烤牛排搭配雙臂生菜、起司、蕃茄等配料，再加上微酸的法式第戎醬，帶來清爽無負擔的口感，單點99元，套餐價109元。而「墨西哥奇波雷烤牛堡」則是將火烤牛肉搭配微辣的墨西哥奇波雷辣椒醬，再佐以香甜美乃滋與酥炸洋蔥圈，襯托出又甜又辣的滋味，單點89元，套餐99元。
針對喜愛多重享受的民眾，漢堡王即日起至5月2日也推出「King Deals超省自由配個人餐組合」。包括任選一款漢堡（法式第戎烤牛堡、墨西哥奇波雷烤牛堡、經典小華堡、小怪獸香豬脆雞堡、花生培根脆雞堡、華鱈魚堡、雙起士牛肉堡）、2款點心（雞塊4塊、BK雞翅一對、蘋果派1個、中份辣薯球、中份洋蔥圈、中份薯條），以及1杯飲料（小杯百事可樂、小杯綠茶、冰淇淋、小杯研磨咖啡），搭配價159元，一次享受大大滿足。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言