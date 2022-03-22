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融入葡萄酒風土概念 愛爾蘭沃特福野餐日威士忌抵台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
酒款帶有醇厚的草莓、奶油、蜂蜜和細緻的木質香氣，口感輕盈而優雅。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒款帶有醇厚的草莓、奶油、蜂蜜和細緻的木質香氣，口感輕盈而優雅。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

愛爾蘭威士忌品牌沃特福（WATERFORD）創始人Mark Reynier，同時也是2001年復興艾雷島酒廠Bruichladdich核心人物，受到波爾多最偉大葡萄酒莊園的啟發，用葡萄酒的釀造方式，創造出MICRO CUVEE小批次限定系列「PIQUE NIQUE野餐日威士忌」，僅限於酒廠官方網站上市，歐洲拍賣價最高曾高達每瓶新台幣8,800元；台灣在大隆嘉禾獨家代理下擁有海外配額限量450瓶，每瓶建議售價3,280元。

沃特福威士忌品牌創辦人Mark Reynier表示：「來自葡萄酒界背景的我，一直對優秀的波爾多葡萄酒製程有極大興趣。他們將不同區塊的葡萄釀造成獨立的葡萄酒，而不是將全部的葡萄混在一起釀成一款酒。每一款酒都有各自的風土特色，熟成之後，再將這些酒調和，這就是為什麼每一款酒都帶有獨自的風味特色，結合起來卻創造出複雜、令人驚豔的Grand Vin頂級酒款。那威士忌為什麼不能這樣做？沃特福透過7年的時間專心追求威士忌本質的目標。」

沃特福小批次限定系列「PIQUE NIQUE野餐日威士忌」是酒廠透過特定的時令季節，與六個契作莊園合作，以帶有各自風土特色的沃特福單一莊園威士忌調配而成；並採用81%頂級法國橡木桶以及19% VDN加烈葡萄酒桶進行陳年，忠實淬取不同風土的獨特風味。

酒款帶有醇厚的草莓、奶油、蜂蜜和細緻的木質香氣，口感輕盈而優雅，尾韻帶有夏日香料氣息，最適合在大自然裡恣意享受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沃特福小批次限定系列「PIQUE NIQUE野餐日威士忌」，每瓶建議售價3,280元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
沃特福小批次限定系列「PIQUE NIQUE野餐日威士忌」，每瓶建議售價3,280元。圖／大隆嘉禾提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 野餐 品牌

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