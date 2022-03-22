2022母親節／TOM FORD限量珍藏香氛禮、用浪漫堆疊彩妝

又將迎接一年一度的母親節，開始煩惱今年的母親節該怎麼給母親一個美好的驚喜，又或是好好犒賞自己。TOM FORD推出全球限量珍藏香氛禮盒，及限量眼影盤，每一樣都想要納入自己的購買清單，不只是送禮，自己也想要收藏。

TOM FORD將深植人心的三款獨特玫瑰香氣阿瑪菲、東方玫瑰、皮革玫瑰集結，讓粉絲跳過選擇困難症，玫瑰秘境隨身香氛禮限量推出，不分性別的香氣，無論是送媽媽、送情人必中香氣。禮盒皆用精巧10ml設計，搭配著黑色旅行隨身瓶，在旅行時刻，依然帶著迷人隨行。

TOM FORD驚喜推出首次現身的太陽輕吻身體油香水限量禮盒，禮盒內私人調香系列 SOLEIL BLANC 夏日沙灘50ml＋太陽輕吻 身體油隨身版 #SOLEIL BLANC，幫肌膚打造光澤感之外，還能感受到夏日的清爽氣息，搭配海椰子與伊蘭伊蘭香氣，一抹進入度假氣氛。

美妝控們也別失望，TOM FORD在母親節也推出了禁忌玫瑰脣膏組限量禮盒，包含私人調香系列禁忌玫瑰 50ml + 設計師唇膏#69 NIGHT MAUVE，用浪漫堆疊出溫柔，讓粉嫩感的雙唇，創造出如同玫瑰花瓣的細緻，啞光粉色瓶身，大氣時尚又不失溫柔個性，根本就是送禮最佳的時尚配件。