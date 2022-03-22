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親親JIUJIU夢幻聯名推「庫洛魔法使透明牌篇」口罩

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
親親JIUJIU推出「庫洛魔法使透明牌篇」授權聯名口罩，「小櫻的剪影款」與「封印解除款」以簡約又不失「庫洛魔法使」主軸的設計，為庫洛迷不能錯過的單品之一。圖為「封印解除款」。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU推出「庫洛魔法使透明牌篇」授權聯名口罩，「小櫻的剪影款」與「封印解除款」以簡約又不失「庫洛魔法使」主軸的設計，為庫洛迷不能錯過的單品之一。圖為「封印解除款」。圖／親親JIUJIU提供

春天就是要充滿繽紛浪漫色彩，台灣醫用口罩品牌「親親JIUJIU」與姊妹品牌「PURGE普潔」在3月推出應景印花口罩，包括日本人氣動漫卡通「庫洛魔法使透明牌篇」及「三麗鷗家族」，經典角色、象徵物品通通躍身於口罩上，大人或小朋友都能「戴」著滿滿可愛外出。

親親JIUJIU「庫洛魔法使透明牌篇」授權聯名口罩一次推出6款口罩，區分為三大主題：主要角色、可愛角色、魔法工具，包含主角「木之本櫻」、封印之獸小可、斯比與小桃以及「庫洛魔法使」各代魔法杖，安排不同風格的呈現方式，符合不同粉絲的服裝搭配需求。「庫洛魔法使透明牌篇」授權聯名口罩包裝有別於以往親親JIUJIU的盒裝，而是比擬牌卡的盒子，以信封樣式開闔，讓收到的人都能擁有屬於自己的「魔法口罩」。

「庫洛魔法使小櫻款」充滿5種造型的Q版小櫻；「Rocket Beat款」周圍紅色花瓣與透明卡牌穿梭飛舞，神複製主題曲「Rocket Beat」傳遞的夢幻氛圍，再搭配小櫻一身紅色澎澎裙洋裝，雙手拿著「夢之杖」。除了主角小櫻，不可或缺的就是動畫中可愛的封印之獸「小可、斯比、小桃」，款式共分兩款，A款以專屬小可的黃色與白色作為基底，並融入三位封印之獸的個性；B款採用全淡鵝黃色，以封印之獸們的「大頭」作為主要設計，可愛模樣令人愛不釋手。

「小櫻的剪影款」以天空藍色調做為基底，剪影為小櫻不同服裝與姿態；「封印解除款」上擁有小櫻主要的三大魔法杖—封印之杖、星之杖、夢之杖，也融入了魔法鑰匙設計。

此外，親親JIUJIU與姊妹品牌「PURGE普潔」在今年春天皆推出三麗鷗授權聯名印花口罩。PURGE普潔推出親子款口罩—三麗鷗KITTY好朋友系列，共推出4款花色，包括專屬Hello Kitty的粉嫩色系「景點款」、Hello Kitty吃著西瓜喝著珍奶的「美食款」、黃色系以復古小玩具點綴的「童玩款」、Hello Kitty與好朋友們一起騎著腳踏車出門踏青「玩樂款」，4款口罩皆以繽紛亮色系呈現。專注於推出小孩與幼童口罩的PURGE普潔，3月同時推出「3D立體三麗鷗歡樂款」口罩，共有4款花色，分別為貝克鴨款、酷洛米款、帕洽狗款、大眼蛙款。

親親JIUJIU則推出成人款「三麗鷗LOVE&PEACE 4D立體口罩」，5款充滿春日浪漫氣息的設計，每款口罩上方為一個經典角色，包含Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、美樂蒂。

親親JIUJIU「庫洛魔法使透明牌篇」平面口罩10入裝建議售價199元、「三麗鷗LOVE&PEACE立體口罩」5入裝建議售價129元；PURGE普潔三麗鷗Hello Kitty好朋友系列成人款20入建議售價249元、兒童款20入建議售價219元；PURGE 普潔「3D立體三麗鷗歡樂款」口罩20入裝建議售價269元，以上款式即日起於小三美日、康是美、博客來線上通路以及小三美日、康是美實體門市均有販售。

親親JIUJIU推出「庫洛魔法使透明牌篇」授權聯名口罩，「小可與斯比、小桃」款式共分兩款，皆以封印之獸為設計理念，展現角色的俏皮風格。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU推出「庫洛魔法使透明牌篇」授權聯名口罩，「小可與斯比、小桃」款式共分兩款，皆以封印之獸為設計理念，展現角色的俏皮風格。圖／親親JIUJIU提供
PURGE普潔推出「3D立體三麗鷗歡樂款」口罩，將4大可愛角色呈現在口罩上。圖／PURGE普潔提供
PURGE普潔推出「3D立體三麗鷗歡樂款」口罩，將4大可愛角色呈現在口罩上。圖／PURGE普潔提供
親親JIUJIU「庫洛魔法使透明牌篇」口罩包裝比擬牌卡的盒子，以信封樣式開闔。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「庫洛魔法使透明牌篇」口罩包裝比擬牌卡的盒子，以信封樣式開闔。圖／親親JIUJIU提供
PURGE普潔推出三麗鷗KITTY好朋友系列口罩，共有4款花色。圖／PURGE普潔提供
PURGE普潔推出三麗鷗KITTY好朋友系列口罩，共有4款花色。圖／PURGE普潔提供
親親JIUJIU推出「三麗鷗LOVE&PEACE 4D立體口罩」，共有5種經典角色與繽紛花色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU推出「三麗鷗LOVE&PEACE 4D立體口罩」，共有5種經典角色與繽紛花色。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU推出「庫洛魔法使透明牌篇」授權聯名口罩，「庫洛魔法使小櫻款」與「Rocket Beat款」皆可見主角小櫻的身影。圖為「庫洛魔法使小櫻款」。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU推出「庫洛魔法使透明牌篇」授權聯名口罩，「庫洛魔法使小櫻款」與「Rocket Beat款」皆可見主角小櫻的身影。圖為「庫洛魔法使小櫻款」。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「庫洛魔法使透明牌篇」聯名授權口罩正式開賣。圖／親親JIUJIU提供
親親JIUJIU「庫洛魔法使透明牌篇」聯名授權口罩正式開賣。圖／親親JIUJIU提供

口罩 Hello Kitty 品牌

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