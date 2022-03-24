音樂劇《最美的一天》推出專屬繪本《女孩與翅膀》

由台灣C Music製作的音樂劇《最美的一天》，創作來源自韓國紀錄片小說《紅豆餅媽媽》，將最真摯與無私的母女羈絆，透過「白紙」為概念的極簡舞臺呈現出來，全劇「無對白、全歌曲」，有如一篇篇的日記，以母親與女兒的視角交錯回憶兩個角色的情感與互動，搭配手繪感的動畫及剪影，加上每一首有如日常呢喃、與自我對話的歌曲，打造成極具濃烈情感的作品。

自2017年首演以來，每次巡演都能感動大批觀眾，內容以「愛與告別」為主題，講述不久人世的媽媽與女兒練習向生命說再見與傳承的故事，其中導演兼編劇張仰瑄表示，自己成為母親之後，更加可以意識到母親對於自己的影響力，生活中帶有母親的影子，而演員也因為成為母親之後，不僅在情感更加有爆發力，情緒到位時表現幾乎會讓人感到撕心裂肺，戲稱這部戲是「爆淚音樂劇」。

最美的一天劇照。圖／C MUSICAL製作