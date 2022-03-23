2019首演佳評不斷！《動物狂歡節》首度巡演「童」樂邀你共賞狂歡 即日起早鳥啟售

《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會2019年於臺南首演佳評不斷，2022年首度跨縣市展開五地巡演，邀請更多親子觀眾一「童」歡樂。即日起至4月10日，凡購買600元以上票券，即享早鳥優惠折扣，進場FUN玩觀賞可愛動物狂歡一夏！

由法國名作曲家聖桑，以各種動物為主題寫成的室內樂管弦組曲，音樂演奏將從《動物狂歡節》原曲中挑選段落，並加入白鷺鷥、台灣黑熊…等代表台灣動物的新創樂曲，再透過「TASO探索動物園」的兩位動物管理員台灣歐吉桑、法國聖桑視角一探動物園內的趣味故事，為觀眾帶來一場「既在地又具國際視野」的互動式音樂會。

《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會2019首演佳評不斷，2022首度巡演「童」樂！。圖/ 聯合數位文創提供

不同於一般音樂會演奏方式，透過交響樂團演奏、戲劇表演、舞蹈肢體呈現，讓音樂演出不再單純以聽覺欣賞，更開拓視覺的音樂表演性，讓觀眾不僅熟悉交響樂團的部分樂器，及其獨特音色，同時也透過舞蹈肢體呈現了解動物姿態。藉由跨領域多元藝術演出，建立多元藝術的審美觀，超級適合親子今年暑假共賞。