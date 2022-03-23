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2019首演佳評不斷！《動物狂歡節》首度巡演「童」樂邀你共賞狂歡 即日起早鳥啟售
《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會2019年於臺南首演佳評不斷，2022年首度跨縣市展開五地巡演，邀請更多親子觀眾一「童」歡樂。即日起至4月10日，凡購買600元以上票券，即享早鳥優惠折扣，進場FUN玩觀賞可愛動物狂歡一夏！
由法國名作曲家聖桑，以各種動物為主題寫成的室內樂管弦組曲，音樂演奏將從《動物狂歡節》原曲中挑選段落，並加入白鷺鷥、台灣黑熊…等代表台灣動物的新創樂曲，再透過「TASO探索動物園」的兩位動物管理員台灣歐吉桑、法國聖桑視角一探動物園內的趣味故事，為觀眾帶來一場「既在地又具國際視野」的互動式音樂會。
不同於一般音樂會演奏方式，透過交響樂團演奏、戲劇表演、舞蹈肢體呈現，讓音樂演出不再單純以聽覺欣賞，更開拓視覺的音樂表演性，讓觀眾不僅熟悉交響樂團的部分樂器，及其獨特音色，同時也透過舞蹈肢體呈現了解動物姿態。藉由跨領域多元藝術演出，建立多元藝術的審美觀，超級適合親子今年暑假共賞。
《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會將於6月12日新竹、7月2日臺中、7月23日高雄、8月13日雲林、9月2日台南展開五地巡演。有興趣的你務必把握早鳥優惠，用平易近人的票價和開心愉悅的心情一起進入TASO 探索動物園，藝童FUN玩狂歡！早鳥優惠即日起至4月10日，購票請上udn售票網。客服專線請洽(02)7721-6958 #2 (每日9:00-18:00)。
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