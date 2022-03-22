寶格麗Octo歡慶10週年 1.8毫米世上最薄的極限機械腕表

2012年7月寶格麗（BVLGARI）在品牌發源地羅馬，以地標萬神殿為靈感，發表全新八角造型的Octo腕表，宣告品牌的製表發展進入全新的時代。如今，旗下三大子系列包括Octo L'Originale、2014年誕生的超薄系列Octo Finissimo以及2017年延伸出的Octo Roma系列，已為品牌體現義大利美學的男表指標。為歡慶這個特別的里程碑，寶格麗重返羅馬，為自己獻上全新力作：第八度破世界紀錄的Octo Finissimo Ultra – 連同表殼厚度僅1.8毫米、世界上最薄的機械腕表。

全新的Octo Finissimo Ultra腕表是Octo Finissimo系列連續7年打破超薄紀錄後的最新力作。為迎接此挑戰，品牌研發團隊砍掉重練、從零開始，與先進機芯開發專家Concepto表廠攜手，投入長達三年的時間研發。集結表面組裝、發條盒結構、振盪器模組、差動顯示、組裝式結構、表鍊、雙金屬中層表殼/夾板/表底蓋、與軟體等至少8項專利技術。特點在於除了運用表背作為夾板，為提供必要的穩定性，表背/夾板及諸多零件也都以碳化鎢材質打造。因厚度無法採用傳統旋入式表冠，團隊嵌入兩顆水平型旋鈕取而代之，其一用來上鍊、另一個則作為設定時間功能，即使腕表配戴於腕間，也能輕鬆操作。

即便內在結構歸零重整，Octo Finissimo Ultra在外觀上仍保持系列簡約純粹的美學特色，採用經典單色風格噴砂鈦金屬的八角形表殼，並將偏心秒盤設於6點鐘位置，另搭載小時盤和分針小表盤，以時分秒分開顯示的方式減低厚度也維持美觀。在表面上可見佔據一大面積比例的發條盒，鐫刻其上的QR Code，則是這10枚限量腕表的NFT獨一無二的專屬數位所有權，透過區塊鏈科技為藏家提供證明表款原創與獨特性的擔保，並能進入藏家專享空間，包括深入探究與表款相關的訪談、製作工藝、機芯虛擬3D導覽等，一舉超串起微工藝世界與非物質領域。品牌更表示將在幾個月內將隨首款Octo Finissimo Ultra上市時曝光完整的數位生態系統。

除了當今人類腕表最極限的超薄Octo Finissimo Ultra腕表，寶格麗也同時推出了兩款十週年紀念版：Octo Finissimo超薄自動腕表10週年紀念版與Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic超薄自動兩地時區計時腕表10週年紀念版，向品牌的傳奇紀錄致敬。