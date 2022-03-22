香菜又來了 必勝客「香菜豬血糕五更腸旺比薩」登場

必勝客的「香菜豬血糕比薩」回來了！不斷在口味上推陳出新的「必勝客」台味比薩系列，本次將香菜豬血糕、五更腸旺與比薩結合，打造全新暗黑口味「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，一次就能吃到香菜、豬血糕、豬大腸、豬血等經典台式料理，繼續挑戰比薩的口味極限。

必勝客日前推出「全民HOT比薩選舉」，針對過去曾推出的香菜、三杯雞、湯圓等特殊比薩食材進行票選，獲勝者就有機會重新回到市場。其中「香菜」即獲得眾多粉絲的支持，成功奪下冠軍。因此必勝客重新以香菜為元素，搭配上經典台味料理「五更腸旺」，推出「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，同樣採限時限量供應。