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香菜又來了 必勝客「香菜豬血糕五更腸旺比薩」登場
必勝客的「香菜豬血糕比薩」回來了！不斷在口味上推陳出新的「必勝客」台味比薩系列，本次將香菜豬血糕、五更腸旺與比薩結合，打造全新暗黑口味「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，一次就能吃到香菜、豬血糕、豬大腸、豬血等經典台式料理，繼續挑戰比薩的口味極限。
必勝客日前推出「全民HOT比薩選舉」，針對過去曾推出的香菜、三杯雞、湯圓等特殊比薩食材進行票選，獲勝者就有機會重新回到市場。其中「香菜」即獲得眾多粉絲的支持，成功奪下冠軍。因此必勝客重新以香菜為元素，搭配上經典台味料理「五更腸旺」，推出「香菜豬血糕五更腸旺比薩」，同樣採限時限量供應。
「香菜豬血糕五更腸旺比薩」保留前次香菜豬血糕比薩中的香菜、豬血糕食材，並且加上脆彈豬大腸、滑嫩豬血，還有特調五更醬汁及蒜苗、辣椒提味，並且結合莫扎瑞拉起司，打造出多層次的獨特風味，限定搭配薄脆餅皮，單點大比薩優惠價399元，也可以原價780元，享「外帶買大送大」或「外送買大送小」的優惠。同時另外還有香菜豬血糕五更腸旺烤雞套餐，搭配厚燒醬烤BBQ（4排）、1.25公升飲料，每套609元。
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