台中時美齋百達翡麗形象店嶄新面貌開幕

瑞士少數僅存的家族企業之一、高級鐘表品牌百達翡麗（PATEK PHILIPPE）與同為家族傳承代代經營的台中時美齋，合作至今40餘年。秉持百達翡麗堅持追求卓越的品牌精神，以及時美齋自1925年來打造「美好時光的店鋪」創辦初衷，時美齋重新裝修的百達翡麗最新形象店，於今（3月22）日正式重新開幕，以高貴溫暖、洋溢當代文藝風格的頂級賞表環境，提供最精緻舒適的購表體驗。

★新形象店傳承家族精神

意為「美好時光的店鋪」的台中時美齋，從第一代經營者謝劉發銷售木製座鐘及掛鐘以及維修鐘表扎根，傳承至今家族4代經營近百年，「真.精.實.美」的服務理念始終如一，在大台中與客戶建立長遠且彼此信賴的深厚關係，亦是大台中地區歷史悠久的表店。家族第三代經營者謝文境品味獨到、亦收藏許多百達翡麗珍稀工藝之作，在全新改裝重新開幕的百達翡麗形象店中展出的編號982/181G Lateen Sails「大三角帆」懷表，就是他的珍藏；懷表背面裝飾的帆船圖騰，是由106塊25種不同種類的木材，以及30件細小組件鑲嵌而成的細木鑲嵌工藝之作。喜愛精緻傳統人手工藝者不可錯過。

除了家族珍藏，時美齋百達翡麗最新形象店中，最醒目的視覺焦點便是主形象牆兩側以拼畫方式展示的時計形象圖，以藝術手法展現現代感。牆面和高雅的大理石地柔和的暖黃色調貫穿整個形象店，並透過降低展示櫃高度的方式，讓整體間感更顯明亮寬敞。一如全球所有百達翡麗形象店高雅且講究細節，時美齋的形象店也穿插裝飾珍貴的鳥眼楓木與印度玫瑰木，低調地流露出典雅不凡的品味氣息。店中央的皮質沙發鑑賞區則以對比的咖啡色，區隔出沙發區鑑賞空間的獨立性。

店內多處細節融入百達翡麗標誌性的卡勒卓華（Calatrava）十字標誌，尤其展示牆兩旁以雷射鏤空處理Calatrava標誌的 拼接裝飾，加上適度運用帶有復古磨光表面的黃銅，多重層次呈現出非凡細節，也體現百達翡麗一貫落實於製表工藝上一絲不苟以及對品質的高度注重的理念。店內兩區獨立的鑑賞桌後方空間，也細心地裝飾上百達翡麗品牌創始人及品牌發展歷程中重要的歷史照片，點出品牌悠久的歷史與製表文化，也將家族傳承經營的精神傳遞於無形。

★熱門新作匯聚一堂

為歡慶全新形象店開幕，百達翡麗也特地呈獻品牌男女時計最新力作。2021年品牌在技術上體現突破的編號5236P-001 並列顯示萬年曆，將萬年曆繁複的資訊化簡為繁，整合星期、大日曆與月份資訊於同一水平的並列視窗。看似毫不費力的優雅簡約，其實是首次在小尺寸的腕表機芯中出現，運用四枚旋轉顯示盤的精巧設計及提供所需的動力是最大挑戰，僅是創新顯示裝置，便有三項專利申請中。優雅流線的外觀靈感來自編號 5235 年曆三針一線腕表，鉑金表殼配藍色漸變黑色垂直磨砂面盤，編號5236P-001並列顯示萬年曆是百達翡麗享有盛名的萬年曆家族最新成員。