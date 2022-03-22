麥當勞「地瓜條」開賣！麥克雞塊「買10送10」只有28天

麥當勞也能吃到「地瓜薯條」了！麥當勞宣佈，自3月23日起將調整現行產品，除了針對1+1=50銅板輕鬆點方案中，增加「麥香雞」之外，也將新推出全新品項「金黃地瓜條」，可以單點也可搭配超值全餐享用。但是包括薑燒豬肉長堡、法式芥末香雞堡、柳橙汁等8個品項，則自即日起停止販售。

麥當勞此次新增的產品中，首度推出的「金黃地瓜條」選用本土地瓜為原料，帶來鬆軟甘甜的風味，原價65元，品嚐價58元；另外超值全餐也推出「地瓜配餐」，可搭配金黃地瓜條＋38元飲品，原價75元，組合價68元。除此之外，1+1= $50銅板輕鬆點的紅區新增「麥香鷄」選擇，另外經典卡布奇諾（冰）、熱奶茶（中）也於本次登上菜單。