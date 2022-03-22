改良病床約束工具 奇美醫護研發手部護氣圈

奇美醫學中心醫護團隊研發取代傳統約束工具的「手/守護氣圈」，可協助預防病床上的病人抓取、破壞維生管路，並兼顧保護病人安全，除獲多項發明獎肯定，也申請專利將予商品化推廣。

奇美醫學中心今天發布新聞稿指出，曾有一名因大腸癌住院開刀的65歲男性病患，因有失智病史，容易躁動及行為混亂，對術後留置的維生管路常有自拔情形，護理人員只好使用約束帶，但家屬會客時常因不忍心而私自放鬆約束帶，離開時未將病人雙手回復約束，也未告知護理人員，導致病人自拔維生管路，危及自身安全，也增加照護者身心負擔。

奇美醫學中心護理部一般消化系外科病房護理長李玉媚表示，為了維護病人安全及預防意外事件發生，臨床照護時常常需要執行身體約束，但不當的身體約束容易造成病人身心上的傷害。

李玉媚表示，目前市面上各式約束工具，因病人疾病因素及肢體限制，或多或少會造成手指關節活動受限及約束部位悶熱不舒服，加上不少病人會覺得「犯人才需要被綁起來」，造成病人自行拆除或家屬拒絕使用，導致管路非計畫性移除的異常件數增加。

她說，奇美醫學中心護理師與醫療團隊集思廣義後發明「手/守護氣圈」，兼具保護管路及病人安全，採充氣式設計，消氣後收納不佔空間，且尺寸容易調整，組裝、拆卸、擴充、清潔都很方便，不需花時間學習。

李玉媚指出，奇美醫學中心於2019年有曾發生5次住院病房呼吸管路自拔及跌落事故，2020年研發「手/守護氣圈」並開始使用後，就未再發生呼吸管路自拔或跌落事故，顯示有助提升醫療及照顧品質。

她說，「手/守護氣圈」已獲多項發明獎肯定，奇美醫學中心也已取得台灣及日本的發明專利，目前進入醫療器材分類審核中，預計今年底可商品化並推廣使用。