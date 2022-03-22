SWATCH和OMEGA玩跨界聯名？網友敲碗推出親民版登月表

隸屬同鐘表集團的SWATCH與OMEGA在3月中旬開始，陸續在不同媒體，以及品牌官方社群平台，都預告了3月26日，將會有新品推出。而且從曝光的訊息來看，像是雙品牌的跨界合作，這可是史上頭一遭，格外引人注目，究竟會有怎麼的表款誕生？讓網友們都十分期待。

搶在3月底即將登場的日內瓦鐘表與奇蹟沙龍展（Watches & Wonders）之前，沒有參與或自辦任何鐘表展的Swatch集團先出招了。那就是旗下在市場上定位、風格與主力商品都截然不同的SWATCH與OMEGA，都在品牌各自官方社群曝光了攜手合作的訊息，預告還提到了「It's Time To Chang Your 『OMEGA（SWATCH）」，引起各方的關注。這使人不禁聯想到，先前的開雲集團旗下時尚品牌GUCCI也曾與Balenciaga推出聯名合作款，亦在網路上掀起熱烈討論。

SWATCH臺北101直營門市，也換上這次合作的特殊店裝。圖／SWATCH提供

至於SWATCH和OMEGA會合作什麼項目？品牌總部則是保密到家，連各地分公司都不清楚。但隨著預告日期的接近，雙品牌在臺北101的直營門市也換上了特殊陳列，以星球當作背景並展示了一只手提箱，神秘到不行。但從兩者都有相同的宣傳力道，可想而知，都會各自推出此次合作的對應表款。因此，就有網友期待，由於第二波的形象以星球為概念，OMEGA是否會有親民版的超霸系列登月表推出的可能？或是SWATCH目前的獨家且主力材質BIOCERAMIC生物陶瓷，被運用到OMEGA的招牌腕表上？目前都無法得知，套句經典台詞「讓我們繼續看下去」，靜待發表日的到來。