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麥當勞「Kitty甜心卡」開賣 3款明星商品限時回歸
粉絲們久等了！麥當勞經典的「板烤鷄腿堡」與「烤汁豬排堡」自3月23日起，將限時回歸市場，另外「雙倍OREO冰炫風」也將同步回歸，並且限量加送「Mini OREO」一包。另外日前已經在網路引發熱烈討論的「甜心卡」，同樣自3月23日起開賣，今年共推出4款三麗鷗明星款，讓粉絲們享受「買A送B」的優惠。
3月23日至4月19日期間限時回歸的「板烤鷄腿堡」，使用整塊去骨鷄腿排為主角，醃製調味後再雙面煎至金黃鎖住肉汁與香氣，最後加上特製燒烤醬、萵苣與三色蔬菜絲，外層則是芝麻長型麵包，單點89元，勁脆套餐為157元。同步回歸登場的「烤汁豬排堡」則是選用丹麥、台灣產地的豬肉，透過鼠尾草、迷迭香等香料增添香氣，並搭配美式經典BBQ醬、洋蔥絲與酸黃瓜提味，單點89元，勁脆套餐為157元。
2021年首度推出的「雙倍OREO冰炫風」，今年將於3月23日至5月31日期間限時重返市場。雙倍OREO冰炫風除了將OREO餅乾脆片與奶香冰淇淋均勻攪拌外，頂層也加上多一份OREO餅乾脆片，更添香甜滋味，每杯65元。活動期間購買，即可加送「Mini OREO」1包，全台限量50萬包，送完為止。
自2007年推出的「甜心卡」，提供買A送B的超值優惠。3月23日起，麥當勞本次攜手三麗鷗明星，推出4款全新款甜心卡，包括有「蜜糖紅Hello Kitty」、「夢幻紫My Melody」、「粉彩藍布丁狗」，以及「湖水綠大耳狗」等4種款式，一卡在手就可在2023年3月31日前，無限次數使用買A送B的優惠，每張39元。
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