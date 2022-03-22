就像親臨演唱會！小賈斯汀全專輯「空間音訊」版在Apple Music都聽得到

已經從稚嫩少年蛻變成為寵妻魔人的Justin Bieber小賈斯汀，至今全球歌迷仍隨時能對他出道時的經典作品琅琅上口。現在，小賈斯汀音樂生涯的歷年重點人氣作品，從2009年出道的《My World》、2012年《Believe》，一直到2020年《Changes》、2021年《Justice》，以及2022年最新與Omah Lay合作的全新單曲《Attention》等，都可於Apple Music聽到空間音訊的全新版本。

小賈斯汀表示：「我非常興奮歌迷現在終於可以在Apple Music上聽到我的音樂的杜比全景聲空間音訊版本了。歌迷現在欣賞這些歌曲時，完全能夠體驗到我在錄音室裡經歷到一模一樣的音質和動態。」過往的多張經典專輯經過支援杜比全景聲的空間音訊重新混音後，將帶來前所未有的環迴縈繞空間感，透過手上現有的特定裝置，就可以演繹出音樂作品裡的種種細節，享受猶如身歷其境的聆聽體驗之中。

Apple Music的空間音訊更特別配備頭部追蹤功能，只要配合AirPods Pro、AirPods Max、AirPods（第3代）或Beats Fit Pro及iPhone或iPad使用，樂迷能夠體驗到環迴縈繞的樂器聲音、近在面前的歌手嗓音，有如觀賞小賈斯汀的現場演唱會一樣。