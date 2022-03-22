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就像親臨演唱會！小賈斯汀全專輯「空間音訊」版在Apple Music都聽得到

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
小賈斯汀歷年多張經典專輯經過支援杜比全景聲的空間音訊重新混音後，現在都支援杜比全景聲空間音訊聆聽。圖／蘋果提供
小賈斯汀歷年多張經典專輯經過支援杜比全景聲的空間音訊重新混音後，現在都支援杜比全景聲空間音訊聆聽。圖／蘋果提供

已經從稚嫩少年蛻變成為寵妻魔人的Justin Bieber小賈斯汀，至今全球歌迷仍隨時能對他出道時的經典作品琅琅上口。現在，小賈斯汀音樂生涯的歷年重點人氣作品，從2009年出道的《My World》、2012年《Believe》，一直到2020年《Changes》、2021年《Justice》，以及2022年最新與Omah Lay合作的全新單曲《Attention》等，都可於Apple Music聽到空間音訊的全新版本。

小賈斯汀表示：「我非常興奮歌迷現在終於可以在Apple Music上聽到我的音樂的杜比全景聲空間音訊版本了。歌迷現在欣賞這些歌曲時，完全能夠體驗到我在錄音室裡經歷到一模一樣的音質和動態。」過往的多張經典專輯經過支援杜比全景聲的空間音訊重新混音後，將帶來前所未有的環迴縈繞空間感，透過手上現有的特定裝置，就可以演繹出音樂作品裡的種種細節，享受猶如身歷其境的聆聽體驗之中。

Apple Music的空間音訊更特別配備頭部追蹤功能，只要配合AirPods Pro、AirPods Max、AirPods（第3代）或Beats Fit Pro及iPhone或iPad使用，樂迷能夠體驗到環迴縈繞的樂器聲音、近在面前的歌手嗓音，有如觀賞小賈斯汀的現場演唱會一樣。

Apple Music上的專輯頁面如顯示著「Dolby ATMOS」標誌，代表所有歌曲均可以杜比全景聲播放。全球用戶只要在iPhone、iPad、Mac和Apple TV使用最新版本的Apple Music，並使用相容的Apple或Beats耳機收聽，或透過相容的iPhone、iPad、MacBook Pro、MacBook Air或iMac的內置揚聲器播放，只要歌曲支援，就可以聆聽支援杜比全景聲的空間音訊歌曲。

從首張專輯到2022年最新與Omah Lay合作的全新單曲《Attention》，都可於Apple Music聽到空間音訊的全新版本。圖／蘋果提供
從首張專輯到2022年最新與Omah Lay合作的全新單曲《Attention》，都可於Apple Music聽到空間音訊的全新版本。圖／蘋果提供
Apple Music上的專輯頁面如顯示著「Dolby ATMOS」標誌，代表所有歌曲均可以杜比全景聲播放。圖／蘋果提供
Apple Music上的專輯頁面如顯示著「Dolby ATMOS」標誌，代表所有歌曲均可以杜比全景聲播放。圖／蘋果提供

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