日本草莓農藥超標頻出包 九批遭食藥署退運

日本草莓近期頻繁出現農藥超標情形，衛福部食藥署今天公布邊境食品查驗不合格名單，又有九批日本進口的草莓因農藥超標而遭退運、銷毀。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，2月21日起已經針對日本草莓採逐批檢驗措施，已將相關資料移交該署食品組，不排除與日方溝通採取其他管制措施。但究竟將採取何種措施，食品組目前未回應。

食藥署今公布最新的邊境食品查驗不合格名單，共18項產品不合格。包括馬達加斯加出口的香草莢、印尼的冷凍小鯊魚和蝦膏、日本鮮草莓、智利鮮油桃等，分別因農藥殘留超標、防腐劑含量不符規定而遭退運、銷毀。

其中，日本進口的鮮草莓就佔了九項，皆因農藥殘留超標不合格，共828.62公斤遭退運、銷毀。產地分散在日本的福岡、熊本、長崎、德島、佐賀、岐阜，進口商分別為商田實業有限公司、一吉水果有限公司、上佳水果有限公司和千和水果有限公司。

陳慶裕表示，近半年日本進口的草莓檢驗了174批，連同本周公布的已有26批不合格。食藥署之前已因日本草莓抽查不合格件數過高，於2月21日起針對日本草莓採逐批查驗得措施，且至少實施半年。

對於日本草莓仍持續出現不合格狀況，陳慶裕表示，查驗措施會繼續進行，但針對日方後續是否有處理措施如禁運等，因屬涉外事務，將交由該署食品組進一步與日方溝通。

除日本草莓外，智利進口的鮮油桃也查到三批產品農藥超標，分別為宇鮮有限公司進口的鮮油桃2萬3040公斤，製造商為TUNICHE FRUITS LTDA、金果貿易股份有限公司進口的鮮油桃2萬1600公斤、製造商為SAN FRANCISCO LO GARCES SPA，以及信成行國際股份有限公司1萬5120公斤，製造商為TERRAFRUT S.A.。

陳慶裕表示，這是近半年第一次出現鮮油桃不合格的案件，但因為已達三批上限，且分散在不同進口商和製造商，因此食藥署將針對智利的鮮油桃全面提升查驗率到20％至50%。