聽新聞
test
0:00 / 0:00
嚴選全台6間外皮軟Q、內餡豐富的包子專賣店 熱呼呼出爐一秒通殺
除了傳統的肉包內餡，還有多種特殊美味內餡都在這裡！
台北市/中正區
在香港曾摘下米其林一星的添好運，是許多民眾聚餐的首選！必吃印有好運氣的添好運流沙包，外皮有厚度，吃起來帶Q勁，裡面的內餡是鹹蛋黃，趁熱吃超美味！（MENU美食誌KBB提供）
台東縣/東河鄉
台東在地人都會來買的包子店，包子的口感都非常Q彈，口味也非常多元且好吃，另外還有多種口味的冰棒可以購買！（MENU美食誌果果愛Fruitlove提供）
台南市/中西區
位在台南孔廟旁邊，主打各式口味的包子。必吃料多實在的招牌八寶肉包，除此之外還有很多創意口味的包子，像是麻辣臭包子、羅勒起司包等，同時也有蛋黃酥、膨餅與鳳梨酥。
（MENU美食誌艾芮的吃貨養成日記提供）
桃園市/中壢區
屏東縣/恆春鎮
新竹市/北區
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！
你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言