嚴選全台6間外皮軟Q、內餡豐富的包子專賣店 熱呼呼出爐一秒通殺

除了傳統的肉包內餡，還有多種特殊美味內餡都在這裡！

添好運HOYII北車站店

台北市/中正區

在香港曾摘下米其林一星的添好運，是許多民眾聚餐的首選！必吃印有好運氣的添好運流沙包，外皮有厚度，吃起來帶Q勁，裡面的內餡是鹹蛋黃，趁熱吃超美味！（MENU美食誌KBB提供）

纏記舊街東河包子

台東縣/東河鄉

台東在地人都會來買的包子店，包子的口感都非常Q彈，口味也非常多元且好吃，另外還有多種口味的冰棒可以購買！（MENU美食誌果果愛Fruitlove提供）

克林台包

台南市/中西區

位在台南孔廟旁邊，主打各式口味的包子。必吃料多實在的招牌八寶肉包，除此之外還有很多創意口味的包子，像是麻辣臭包子、羅勒起司包等，同時也有蛋黃酥、膨餅與鳳梨酥。

（MENU美食誌艾芮的吃貨養成日記提供）

包好甲蔥燒包

桃園市/中壢區

小杜包子

屏東縣/恆春鎮

西大發城隍包

新竹市/北區

在新竹市北區城隍廟夜市旁，是在地超人氣排隊美食。擁有 30 多年製作包子的經歷，包子外皮 Q 中帶軟，不僅有賣多種鹹味包子，還有許多超特別的甜味包子，價格十分親民！（MENU美食誌 Lane的吃貨人生 提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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