台北市中心也能辦戶外婚禮！晶宴「日光香頌」改裝亮相
看好「戶外婚宴」的發展趨勢，已經有18年歷史的「晶宴會館」，今年將已有約10年歷史的民生館的1樓空間重新改裝，結合室內外空間，打造出「日光香頌」都會庭院沉浸式婚禮空間，讓新人在台北市中心，同樣也能享受到戶外婚禮的浪漫。為慶祝開幕，5月31日前預定，即贈送價值36,000元的戶外香頌微醺酒會。
「日光香頌」位於台北市建國北路、民生東路口，採地下2樓與1樓的雙層空間。全新改裝的1樓空間以白、金、綠為設計主色，室內場地融入自然採光，並透過燈飾、樑柱、鏡面等元素變化，營造出簡約奢華的法式風格；延伸向外的戶外空間，則是以綠色植栽進行點綴，一次可擁有派對、證婚、宴客的多元型態，並且減少氣候影響。同時也以場地主色為延伸，提供婚禮主客桌、拍照背版與相片桌、賓客位上禮等套組方案。
日光香頌1樓場地可容納至20桌，低消43萬即可獨享包場。菜色也重新進行調整，以粵菜為料理基底進行變化，並加入多國創意手法，提供每桌21,888、25,888、29,888等不同價位的喜宴方案。為慶祝開幕，5月31日前預定1樓場地，即贈送價值36,000元的戶外香頌微醺酒會。
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