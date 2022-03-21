台北市中心也能辦戶外婚禮！晶宴「日光香頌」改裝亮相

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
戶外區以綠意點綴，可作為證婚或派對場地。圖／晶宴會館提供
戶外區以綠意點綴，可作為證婚或派對場地。圖／晶宴會館提供

看好「戶外婚宴」的發展趨勢，已經有18年歷史的「晶宴會館」，今年將已有約10年歷史的民生館的1樓空間重新改裝，結合室內外空間，打造出「日光香頌」都會庭院沉浸式婚禮空間，讓新人在台北市中心，同樣也能享受到戶外婚禮的浪漫。為慶祝開幕，5月31日前預定，即贈送價值36,000元的戶外香頌微醺酒會。

「日光香頌」位於台北市建國北路、民生東路口，採地下2樓與1樓的雙層空間。全新改裝的1樓空間以白、金、綠為設計主色，室內場地融入自然採光，並透過燈飾、樑柱、鏡面等元素變化，營造出簡約奢華的法式風格；延伸向外的戶外空間，則是以綠色植栽進行點綴，一次可擁有派對、證婚、宴客的多元型態，並且減少氣候影響。同時也以場地主色為延伸，提供婚禮主客桌、拍照背版與相片桌、賓客位上禮等套組方案。

日光香頌1樓場地可容納至20桌，低消43萬即可獨享包場。菜色也重新進行調整，以粵菜為料理基底進行變化，並加入多國創意手法，提供每桌21,888、25,888、29,888等不同價位的喜宴方案。為慶祝開幕，5月31日前預定1樓場地，即贈送價值36,000元的戶外香頌微醺酒會。

日光香頌提供每桌21,888元起的喜宴方案。圖／晶宴會館提供
日光香頌提供每桌21,888元起的喜宴方案。圖／晶宴會館提供
可容納20桌的1樓室內空間，營造出簡約時尚的法式風格。圖／晶宴會館提供
可容納20桌的1樓室內空間，營造出簡約時尚的法式風格。圖／晶宴會館提供

婚禮 北市

延伸閱讀

古娃娃浪漫婚禮曝光　晚上還開遊艇趴直呼：實在太幸福了

瞄準2024朱、柯動作頻頻 侯友宜僅回：我是新北市長

獨／美國也關注 柯文哲月底發表外交政策 朱立倫5月訪美

當粵菜料理唱起京劇 中國粵界餐廳

相關新聞

環球購物中心6家車站店 百家餐飲齊推平日、晚鳥6折起優惠

近來各種民生物價頻頻調漲，薪水跟不上物價漲幅速度。Global Mall環球購物中心在3月底前，針對通勤族最多的六大車站...

500盤／電視製作人詹仁雄：對於美食這件事情，我的專情指數蠻高的

從小在中壢青果市場長大的詹仁雄，對於吃這件事與對美食的追求非常務實，雖然早已不是當年北上讀書的窮學生，成名的早，身為經手許多台灣電視史上叫好叫座經典綜藝的金牌製作人

台北市中心也能辦戶外婚禮！晶宴「日光香頌」改裝亮相

看好「戶外婚宴」的發展趨勢，已經有18年歷史的「晶宴會館」，今年將已有約10年歷史的民生館的1樓空間重新改裝，結合室內外...

炸雞冰淇淋、菜瓜布蛋糕 7-ELEVEN愚人節搶推搞怪甜點

讓人既期待創意又怕受傷害的愚人節即將到來，7-ELEVEN看準愚人節的「愚樂」商機，推出真心不騙創意甜點，即日起可至門市...

貴婦手搖茶「先喝道」 今年展店目標30家

以月銷50萬杯，坐穩「貴婦手搖茶」封號的人氣品牌「先喝道」，3月26日在台中將有美村店和水湳店2家新門市同時開幕，當天美...

比漾廣場鎖定中永和貴婦 推出百貨化妝品會員黑卡

迎接母親節檔期，永和比漾廣場一樓化妝品區10年來首度大改裝，DIOR、sisley、KANEBO等以全新店裝呈現。此外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。