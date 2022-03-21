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炸雞冰淇淋、菜瓜布蛋糕 7-ELEVEN愚人節搶推搞怪甜點
讓人既期待創意又怕受傷害的愚人節即將到來，7-ELEVEN看準愚人節的「愚樂」商機，推出真心不騙創意甜點，即日起可至門市預購木匠手作、手信坊、中崙粿仔伯等多家知名品牌推出的各式超Q萌創意甜點，幾可亂真的造型絕對顛覆感官，任何人一打開肯定都先拍好拍滿！
首推知名和菓子甜點品牌手信坊的「這不是蛋」，將日本和菓子文化的美味技藝結合全新創意，雞蛋造型外表精緻討喜，一口咬下，Q彈的麻糬皮包裹細緻綿密的紅豆牛奶及花生牛奶餡，輕柔口感入口即化，兼具趣味與美味。
另外還有多款近期IG爆紅的人氣甜點，包括中崙粿仔伯的「干貝造型麻糬」、木匠手作推出全新升級3層的「菜瓜布蛋糕」以及「炸雞造型冰淇淋」，絕對都能帶來視覺與味蕾的衝擊。而熱愛港式風味的民眾，還可以加碼「港式絲襪奶茶豬雪糕」，使用重錫蘭紅茶重現濃郁港式絲襪奶茶風味，搭配經典豬仔包造型，由內到外重現經典港味，趁著愚人節入手，「笑」果十足。
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