快訊

央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

驚悉東航失事 習近平下達重要指示

透視裙配露腰裝 莉莉蘿絲戴普拍香奈兒廣告 眼神會殺人

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
瑪格麗特庫利出演CHANEL 22包款形象廣告。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利出演CHANEL 22包款形象廣告。圖／香奈兒提供

講到香奈兒今年的重點包款，當屬春夏推出的CHANEL 22系列，率性的柔軟托特包型搭經典的皮穿鍊和菱格紋縫線、包身中央配上由金色或漆面金屬字母組成的「CHANEL」標誌，讓這款包具備高度品牌識別度的同時又展現出帥氣的搖滾性格，更擁有好裝、好搭配的實用特性。

近日，CHANEL 22系列形象廣告曝光，由與品牌合作多次的攝影雙人組Inez & Vinoodh所執導，三位新生代女星莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp)、瑪格麗特庫利 (Margaret Qualley) 與惠特妮皮克(Whitney Peak)主演。她們分別在美國洛杉磯、蒙大拿與紐約三處場景拍攝，CHANEL 22包款就是畫面中最搶眼的配件，三人展現現代女性日常生活情境與性格的不同面向，也分享對這系列包款的看法。

之前就曾出演香奈兒產品廣告的「星二代」莉莉蘿絲戴普，在廣告中大秀纖細腰身和腿部線條，並大讚CHANEL 22優雅經典兼具實用的機能性：「我的包包總是像裝進了我所有日常，所以此包款的大容量深得我心，能裝書、筆記本、化妝品或任何想帶的東西。而且設計相當時髦，能為任何造型增添獨特魅力！」而同樣也是星二代的瑪格麗特庫利，被問到想背CHANEL 22的3個時機時，則表示：「去公園（可以裝進所有想看的書）、約會、搭飛機、工作、買冰淇淋，啊，超過三個了！」

參演新版《花邊教主》（Gossip Girl）的惠特妮皮克認為CHANEL 22是她至今最愛的香奈兒包款：「我熱愛具備機能性的單品，出門也習慣把家當都帶在身上，因此有各種尺寸和顏色的實用包款，可讓我依據當天行程挑選。我有很多托特包，至於小包，除了正式場合之外真的很少用。所以我自然會傾心大容量包款，可以裝進筆電、書、日記、隨身盥洗包、相機、甚至圍巾、帽子、水壺等等。」

參演新版《花邊教主》的惠特妮皮克認為CHANEL 22是她至今最愛的香奈兒包款。圖／香奈兒提供
參演新版《花邊教主》的惠特妮皮克認為CHANEL 22是她至今最愛的香奈兒包款。圖／香奈兒提供
在美國洛杉磯、蒙大拿與紐約三處場景拍攝，CHANEL 22包款就是畫面中最搶眼的配件。圖／香奈兒提供
在美國洛杉磯、蒙大拿與紐約三處場景拍攝，CHANEL 22包款就是畫面中最搶眼的配件。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普大讚CHANEL 22優雅經典兼具實用的機能性。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普大讚CHANEL 22優雅經典兼具實用的機能性。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利出演CHANEL 22包款形象廣告。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利出演CHANEL 22包款形象廣告。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普大讚CHANEL 22優雅經典兼具實用的機能性。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普大讚CHANEL 22優雅經典兼具實用的機能性。圖／香奈兒提供
參演新版《花邊教主》的惠特妮皮克認為CHANEL 22是她至今最愛的香奈兒包款。圖／香奈兒提供
參演新版《花邊教主》的惠特妮皮克認為CHANEL 22是她至今最愛的香奈兒包款。圖／香奈兒提供

廣告 香奈兒

延伸閱讀

跟兒子女兒一樣可愛！Chiara曬香奈兒俏皮愛心鍊帶包

根本就是行走的Y2K教科書！Jennie下班私服酷女孩快筆記　包緊緊也能成人群亮點

螞蟻腰配蝴蝶結 Jennie變「暗黑蘿莉塔」看香奈兒大秀

高馬尾配長靴帥又可愛 Jennie到巴黎準備看香奈兒大秀

相關新聞

到底多用心穿搭？凱特妃出訪洋裝 呼應貝里斯國旗圖騰

英國劍橋公爵夫婦威廉和凱特最近一同出訪加勒比海，他們的第二站抵達貝里斯，向來是許多人穿搭的參考範本、在衣著上頗有巧思的凱...

透視裙配露腰裝 莉莉蘿絲戴普拍香奈兒廣告 眼神會殺人

講到香奈兒今年的重點包款，當屬春夏推出的CHANEL 22系列，率性的柔軟托特包型搭經典的皮穿鍊和菱格紋縫線、包身中央配...

新竹巨城「野餐音樂節」周末登場13家話題甜點一次滿足

新竹巨城購物中心連續7年舉辦的「巨城野餐音樂節」，累積超過3.5萬人參加，今年第8屆巨城「新復古野餐音樂節」即將在3月2...

環球購物中心6家車站店 百家餐飲齊推平日、晚鳥6折起優惠

近來各種民生物價頻頻調漲，薪水跟不上物價漲幅速度。Global Mall環球購物中心在3月底前，針對通勤族最多的六大車站...

比漾廣場化妝品區首波改裝見客 配備7間護膚室新北之冠

永和比漾廣場迎來一樓化妝品區十年首度大改裝，目前完成第一階段區域櫃位改裝升級，第二階段4月9日將有新光三越旗下的「bea...

郭雪芙「爆乳裝」引觀眾圍觀 自曝想演太妹盡情罵髒話

西班牙時尚品牌LOEWE近日進駐新竹遠百竹北店，特別邀請郭雪芙擔任活動嘉賓，在熱門台劇《華燈初上》中也有重要戲份的她，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。