透視裙配露腰裝 莉莉蘿絲戴普拍香奈兒廣告 眼神會殺人
講到香奈兒今年的重點包款，當屬春夏推出的CHANEL 22系列，率性的柔軟托特包型搭經典的皮穿鍊和菱格紋縫線、包身中央配上由金色或漆面金屬字母組成的「CHANEL」標誌，讓這款包具備高度品牌識別度的同時又展現出帥氣的搖滾性格，更擁有好裝、好搭配的實用特性。
近日，CHANEL 22系列形象廣告曝光，由與品牌合作多次的攝影雙人組Inez & Vinoodh所執導，三位新生代女星莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp)、瑪格麗特庫利 (Margaret Qualley) 與惠特妮皮克(Whitney Peak)主演。她們分別在美國洛杉磯、蒙大拿與紐約三處場景拍攝，CHANEL 22包款就是畫面中最搶眼的配件，三人展現現代女性日常生活情境與性格的不同面向，也分享對這系列包款的看法。
之前就曾出演香奈兒產品廣告的「星二代」莉莉蘿絲戴普，在廣告中大秀纖細腰身和腿部線條，並大讚CHANEL 22優雅經典兼具實用的機能性：「我的包包總是像裝進了我所有日常，所以此包款的大容量深得我心，能裝書、筆記本、化妝品或任何想帶的東西。而且設計相當時髦，能為任何造型增添獨特魅力！」而同樣也是星二代的瑪格麗特庫利，被問到想背CHANEL 22的3個時機時，則表示：「去公園（可以裝進所有想看的書）、約會、搭飛機、工作、買冰淇淋，啊，超過三個了！」
參演新版《花邊教主》（Gossip Girl）的惠特妮皮克認為CHANEL 22是她至今最愛的香奈兒包款：「我熱愛具備機能性的單品，出門也習慣把家當都帶在身上，因此有各種尺寸和顏色的實用包款，可讓我依據當天行程挑選。我有很多托特包，至於小包，除了正式場合之外真的很少用。所以我自然會傾心大容量包款，可以裝進筆電、書、日記、隨身盥洗包、相機、甚至圍巾、帽子、水壺等等。」
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