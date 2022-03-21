新竹巨城「野餐音樂節」周末登場13家話題甜點一次滿足

新竹巨城購物中心連續7年舉辦的「巨城野餐音樂節」，累積超過3.5萬人參加，今年第8屆巨城「新復古野餐音樂節」即將在3月26、27日連續兩天，下午4點到晚上8點在1樓噴水池廣場樂活登場，同時也匯聚全台話題甜點名店大集合。

周六、周日登場的巨城野餐音樂節，集結13家話題美食，初登場品牌包括：穿梭在桃園巷弄的「方人也鮮奶麻糬」，來自嘉義的脆皮烤饅頭「饅窩心」、台南的「餵公子吃餅」、「老杯杯白糖粿」、超濃厚奶酥「小笠方生吐司」，以及「碧月Dessert」及「日曜甜塔製造所」。另有粉絲敲碗再度回歸的「布朗尼先生」、「一些甜點」、「Yamada山田麻糬製造所」等人氣甜點一次滿足。

野餐音樂節現場還有創作歌手蓋亞、黃譽韶、黃韋綸、乾淨的房間、安妮塔克、橘子留聲機，不斷電演唱。現場也會帶來「捏麵人」、「畫糖」等傳統技藝。適合全家大小在熱鬧的野餐氛圍中吃美食、聽好歌，享受春日時光。