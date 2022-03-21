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環球購物中心6家車站店 百家餐飲齊推平日、晚鳥6折起優惠

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心在3月底前，針對六大車站店推出「省荷包超值應援」，集結餐飲品牌推出平日限定，以及晚上8點後晚鳥美食優惠。圖／環球購物中心提供
環球購物中心在3月底前，針對六大車站店推出「省荷包超值應援」，集結餐飲品牌推出平日限定，以及晚上8點後晚鳥美食優惠。圖／環球購物中心提供

近來各種民生物價頻頻調漲，薪水跟不上物價漲幅速度。Global Mall環球購物中心在3月底前，針對通勤族最多的六大車站店-板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19及新左營車站推出「省荷包超值應援」，集結上百家餐飲、娛樂品牌推出平日限定，以及晚上8點後晚鳥美食優惠6折起、買一送一。

包括板橋車站杏子日式豬排「醬燒鮭魚丼飯」原價360元，優惠價270元；大阪王將「海鮮五目炒飯定食」原價280元，優惠價246元；新開幕的京都勝牛也推有平日商業午餐，包括熟成豬排、牛五花燒肉等套餐推薦價280元。

桃園A19包括藏王日式食堂期間限定「日式下午茶套餐」，內含炙燒海苔飯糰、柚子烤豬里肌、明太子日本山藥、日式麻吉串等共10道餐點及飲品，雙人午茶套餐原價850元，優惠價580元，此外還有鰻魚大盛「雙人鰻魚飯」原價549元，下午茶時段優惠價520元。南港車站則有美利河「單人套餐」享限量第二套半價，此外憑台鐵、高鐵或南港展覽館、台北流行音樂中心票根，還可享南港車站多家餐飲優惠8折起或買一送一。

下班最需要美食療癒，即日起至3月30日另有晚鳥優惠，主打溫暖鍋物、輕食甜點晚上8點後享買一送一或8折起。南港車站主推麵包、輕食優惠，每日晚上8點後可享八月堂可頌第二件半價、蔬坊指定商品買一送一、美利河全品項8折、米哥及一之軒也推折扣優惠。

板橋車站推平日晚上8點後米達人、米哥、哈肯鋪指定商品優惠8折起或滿額贈；林口A9則推每日晚間8點後外帶優惠，包括路易莎甜點、日出茶太指定茶飲、讚岐製麵所、摩斯漢堡外帶指定商品優惠8折起。

桃園A8、A19主打溫暖系晚安美食，桃園A8推越南李、敝姓鍋、菘韓館限定商品，每日晚間8點後優惠8折起；桃園A19為平日晚上8點後推秋風軒MINI鍋物個人套餐原價388元，優惠價310元；初虎「辣炒年糕+炸雞+小菜」原價505元，優惠價388元。新左營車站考量到搭車旅客便利性，每日晚上8點後外帶美食優惠，包括周氏蝦捲指定肉燥飯套餐、塔庫先生涮豬肉、燉雞肉咖哩飯，以及手信坊伴手禮優惠8.5折起。

板橋車站另再加碼推四日限定「激爆1元美食」，3月28日至3月31日每晚7點於指定位置開放排隊，7:30後發放號碼牌，並立即抽出10名幸運得主，即有機會以1元購買彌生軒「日式生薑燒肉」(價值230元)、「塩烤鯖魚」(價值230元)、「香炒肉片蔬菜」(價值250元)或是談談越「越式涼拌雞絲米線」(價值168元)等。

板橋車站四日限定1元激爆美食，有機會抽中1元吃談談越「涼拌雞絲米粉」。圖／環球購物中心提供
板橋車站四日限定1元激爆美食，有機會抽中1元吃談談越「涼拌雞絲米粉」。圖／環球購物中心提供
南港車站晚鳥優惠，每日晚上8點後享八月堂可頌第二件半價。圖／環球購物中心提供
南港車站晚鳥優惠，每日晚上8點後享八月堂可頌第二件半價。圖／環球購物中心提供
板橋車站平日午間優惠，杏子日式豬排「醬燒鮭魚丼飯」原價360元，優惠價270元。圖／環球購物中心提供
板橋車站平日午間優惠，杏子日式豬排「醬燒鮭魚丼飯」原價360元，優惠價270元。圖／環球購物中心提供
南港車站美利河「單人套餐」平日第二套半價，每日限量20組。圖／環球購物中心提供
南港車站美利河「單人套餐」平日第二套半價，每日限量20組。圖／環球購物中心提供

桃園 套餐

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