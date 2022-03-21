比漾廣場化妝品區首波改裝見客 配備7間護膚室新北之冠

永和比漾廣場迎來一樓化妝品區十年首度大改裝，目前完成第一階段區域櫃位改裝升級，第二階段4月9日將有新光三越旗下的「beauty STAGE美麗台」進駐，一口氣帶進21個美妝香氛品牌，讓比漾廣場美妝品牌擴增逾30個。此外，服務面也升級，配備7間護膚室，為新北百貨護膚室數量之冠。

比漾廣場化妝品區第一階段改裝包括DIOR、Sisley、KANEBO、SK-II皆以全新形象店裝呈現，第二階段包括全新SHISEIDO東京櫃4月8日登場，以及新光三越旗下美妝選物店beauty STAGE美麗台4月9日進駐開幕。第三階段改妝品牌，預計於6月後進行調整，包含ESTEE LAUDER、GUERLAIN、SHISEIDO國際櫃等品牌。

beauty STAGE美麗台進駐比漾廣場將帶進21支美妝香氛品牌，包括：CLINIQUE、ORIGINS、Kiehl’s、MAC、NARS、CLARINS、LANEIGE、1010SELECT、AYURA、KRYOLAN、BULK HOMME、Laundryou、beauty blender、MakeUp Eraser、Urban Apothecary、pmd、La Promenade、唯有機、NAMUA、鋒恩香水、AROMATIC HOME等。讓比漾除了既有的保養品牌之外，多了MAC、NARS等國際彩妝品牌，滿足顧客輪廓年輕化的購物需求。

另外，隨著化妝品區改裝，亦同步升級打造新北最齊全的護膚室，包含DIOR、Sisley、LANCOME、ESTEE LAUDER、GUERLAIN、SK-II等品牌護膚室及比漾廣場自有護膚室共7間護膚室滿足嬌客需求。

除了化妝品區，深受年輕族群歡迎的運動品牌New Balance新進駐一樓。上半年大檔「美麗購物節」將於3月24日起跑至4月13日前推出化妝品/內睡衣指定櫃單櫃滿3,000送300贈品券(可累贈)；首13日持比漾卡於男女童裝/潮流小東區/女鞋累計滿3,000送200贈品券(可累贈)。另外，持比漾卡在OSIM/FUJI/SOCIE單櫃滿10,000送500贈品券(可累贈)。