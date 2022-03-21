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郭雪芙「爆乳裝」引觀眾圍觀 自曝想演太妹盡情罵髒話

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
郭雪芙擔任活動嘉賓。圖／LOEWE提供
郭雪芙擔任活動嘉賓。圖／LOEWE提供

西班牙時尚品牌LOEWE近日進駐新竹遠百竹北店，特別邀請郭雪芙擔任活動嘉賓，在熱門台劇《華燈初上》中也有重要戲份的她，一現身就吸引許多影迷圍觀，店外擠滿人潮，魅力驚人。在戲中曾因低胸裝引發話題被網友讚「超有料」的她，這次在活動上穿著細肩帶牛仔洋裝亮相，再次大秀事業線，凹凸有致的身形也格外性感。

郭雪芙在《華燈初上》飾演的角色「愛子」性格叛逆，她本人透露自己個性其實也有很叛逆的部分：「念書的時候也有翹課、爬牆過，但其實也沒有要去哪，就是去個便利商店。開始工作後就是很敢表達自己的真實感受，這算叛逆吧？」而劇中她也有勇敢追愛的表現，被問到真實人生會不會對男生丟直球？她說自己其實不太敢主動：「我內心有很多預先排練的告白小劇場，但最後都會不了了之，大概是因為自己是俗辣吧！」遇到喜歡的對象，她偏愛在相處過程中示好，表示好感，但如果對方都沒有察覺到就真的沒戲了。

《華燈初上》在全台掀起熱議，每個角色都各有支持者，郭雪芙個人則是對謝瓊煖飾演的「阿季」最印象深刻，也很想嘗試那樣的角色：「看她罵髒話的時候真的有種莫名的興奮感，好爽快。像我的角色頂多就是回罵客人『你才是奧梨仔（台語）』，感覺好弱喔！」她說她很想演類似個性的角色，像是女混混、太妹，但檳榔西施就比較還好：「因為檳榔西施要穿得漂漂亮亮招攬客人，比較屬於服務性質的，但太妹感覺可以很做自己，看誰不爽就揍他，會比較有趣。其實我個性是屬於衝動型的，但因為工作的關係還是要有一些形象存在。」突如其來的真心話也讓旁邊經紀人聽的很緊張。

遵循著品牌總監Jonathan Anderson對藝術的喜愛，LOEWE新竹遠百竹北店也依循其他專門店的CASA LOEWE風格，融入藝術、工藝、收藏家空間等概念。店內有粉紅、粉藍色調陶瓷磚拼貼牆面與陳列檯、藝術家Giorgio Grigga打造的帆布抽象畫、野口勇的Akari E Light系列作品，以及工匠以英國圖形藝術家John Allen作品為原型創作出的羊毛地毯、木製天篷等等，營造出溫暖舒適的氛圍。全店販售女裝服飾、飾品和鞋、包等，郭雪芙也特別示範了幾款LOEWE嶄新包款，其中熱騰騰剛上市不久的LUNA包以半月腋下外型展現出俏皮俐落的現代感，輕盈包身和恰到好處的容量也更方便日常搭配使用。

Luna綠色小牛皮配提花背帶肩背手提包，82,000元。圖／LOEWE提供
Luna綠色小牛皮配提花背帶肩背手提包，82,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE進駐新竹遠百竹北店。圖／LOEWE提供
LOEWE進駐新竹遠百竹北店。圖／LOEWE提供
Luna酪梨綠提花帆布肩背包，73,000元。圖／LOEWE提供
Luna酪梨綠提花帆布肩背包，73,000元。圖／LOEWE提供
Luna淺灰色小牛皮配提花背帶肩背手提包，82,000元。圖／LOEWE提供
Luna淺灰色小牛皮配提花背帶肩背手提包，82,000元。圖／LOEWE提供
遵循著品牌總監Jonathan Anderson對藝術的喜愛，LOEWE新竹遠百竹北店也依循其他專門店的CASA LOEWE風格，融入藝術、工藝、收藏家空間等概念。圖／LOEWE提供
遵循著品牌總監Jonathan Anderson對藝術的喜愛，LOEWE新竹遠百竹北店也依循其他專門店的CASA LOEWE風格，融入藝術、工藝、收藏家空間等概念。圖／LOEWE提供
在戲中曾因低胸裝引發話題被網友讚「超有料」的郭雪芙，這次在活動上穿著細肩帶牛仔洋裝亮相，再次大秀事業線，凹凸有致的身形也格外性感。圖／LOEWE提供
在戲中曾因低胸裝引發話題被網友讚「超有料」的郭雪芙，這次在活動上穿著細肩帶牛仔洋裝亮相，再次大秀事業線，凹凸有致的身形也格外性感。圖／LOEWE提供

華燈初上 新竹 郭雪芙

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