郭雪芙「爆乳裝」引觀眾圍觀 自曝想演太妹盡情罵髒話

西班牙時尚品牌LOEWE近日進駐新竹遠百竹北店，特別邀請郭雪芙擔任活動嘉賓，在熱門台劇《華燈初上》中也有重要戲份的她，一現身就吸引許多影迷圍觀，店外擠滿人潮，魅力驚人。在戲中曾因低胸裝引發話題被網友讚「超有料」的她，這次在活動上穿著細肩帶牛仔洋裝亮相，再次大秀事業線，凹凸有致的身形也格外性感。

郭雪芙在《華燈初上》飾演的角色「愛子」性格叛逆，她本人透露自己個性其實也有很叛逆的部分：「念書的時候也有翹課、爬牆過，但其實也沒有要去哪，就是去個便利商店。開始工作後就是很敢表達自己的真實感受，這算叛逆吧？」而劇中她也有勇敢追愛的表現，被問到真實人生會不會對男生丟直球？她說自己其實不太敢主動：「我內心有很多預先排練的告白小劇場，但最後都會不了了之，大概是因為自己是俗辣吧！」遇到喜歡的對象，她偏愛在相處過程中示好，表示好感，但如果對方都沒有察覺到就真的沒戲了。

《華燈初上》在全台掀起熱議，每個角色都各有支持者，郭雪芙個人則是對謝瓊煖飾演的「阿季」最印象深刻，也很想嘗試那樣的角色：「看她罵髒話的時候真的有種莫名的興奮感，好爽快。像我的角色頂多就是回罵客人『你才是奧梨仔（台語）』，感覺好弱喔！」她說她很想演類似個性的角色，像是女混混、太妹，但檳榔西施就比較還好：「因為檳榔西施要穿得漂漂亮亮招攬客人，比較屬於服務性質的，但太妹感覺可以很做自己，看誰不爽就揍他，會比較有趣。其實我個性是屬於衝動型的，但因為工作的關係還是要有一些形象存在。」突如其來的真心話也讓旁邊經紀人聽的很緊張。