萊爾富Hi Café風味升級 咖啡全品項限時第2杯7折

現代人熱愛喝咖啡，不管是提神、休閒、舒壓時都想來一杯，看好黑金商機，今年萊爾富Hi Café與伯朗咖啡共同攜手2014年世界杯測冠軍劉邦禹，不僅將咖啡豆配方升級，更換了新配方綜合豆，嚴選的咖啡豆來自巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、衣索比亞與印尼5大產區，經過一系列挑豆、篩選，重新調整以完美比例讓烘豆掌控在中深度烘焙，強化Hi Café醇厚的咖啡香氣與尾韻回甘，讓整體咖啡口感更加溫潤，風味再升級。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣咖啡市場年產值約800億元，1年可以喝掉28.5億杯的咖啡，平均每人每年喝掉約200杯的咖啡，顯見台灣咖啡商機龐大。而隨處可見的超商更成為快速便利取得咖啡的來源，根據調查有約6成以上的民眾會傾向選擇超商販售的現煮咖啡。根據萊爾富內部統計，2021年整體Hi Café咖啡營收亦創下16億佳績，約賣出5,200萬杯的咖啡。