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萊爾富Hi Café風味升級 咖啡全品項限時第2杯7折
現代人熱愛喝咖啡，不管是提神、休閒、舒壓時都想來一杯，看好黑金商機，今年萊爾富Hi Café與伯朗咖啡共同攜手2014年世界杯測冠軍劉邦禹，不僅將咖啡豆配方升級，更換了新配方綜合豆，嚴選的咖啡豆來自巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、衣索比亞與印尼5大產區，經過一系列挑豆、篩選，重新調整以完美比例讓烘豆掌控在中深度烘焙，強化Hi Café醇厚的咖啡香氣與尾韻回甘，讓整體咖啡口感更加溫潤，風味再升級。
根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣咖啡市場年產值約800億元，1年可以喝掉28.5億杯的咖啡，平均每人每年喝掉約200杯的咖啡，顯見台灣咖啡商機龐大。而隨處可見的超商更成為快速便利取得咖啡的來源，根據調查有約6成以上的民眾會傾向選擇超商販售的現煮咖啡。根據萊爾富內部統計，2021年整體Hi Café咖啡營收亦創下16億佳績，約賣出5,200萬杯的咖啡。
為了鼓勵民眾體驗冠軍嚴選全新配方，即日起至4月5日，萊爾富推出咖啡全品項第2杯7折優惠（不含茶飲、冰沙、奶茶類），包含特大杯的冰美式/冰拿鐵咖啡，以及大杯系列的冰/熱美式咖啡、冰/熱拿鐵咖啡、熱卡布奇諾、冰焦糖拿鐵咖啡、冰榛果拿鐵咖啡、冰檸美式咖啡、冰特調咖啡、熱重乳拿鐵咖啡、冰黃金柚香咖啡；還有中杯系列的熱卡布奇諾、熱美式咖啡、冰/熱拿鐵咖啡、熱焦糖拿鐵咖啡、熱榛果拿鐵咖啡、熱重乳拿鐵咖啡、冰/熱單品耶加雪菲，多樣化風味讓民眾天天都能嚐鮮。
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