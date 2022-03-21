到底多用心穿搭？凱特妃出訪洋裝 呼應貝里斯國旗圖騰

英國劍橋公爵夫婦威廉和凱特最近一同出訪加勒比海，他們的第二站抵達貝里斯，向來是許多人穿搭的參考範本、在衣著上頗有巧思的凱特，特別選擇一身藍色印花洋裝配合貝里斯濱海的地理位置和國旗配色，優雅休閒的穿搭也讓人感受到濃濃的夏日度假感。

凱特造訪貝里斯第二天選穿的是Tory Burch的印花洋裝，藍色調底色搭配紅、白、綠系手繪感的鳥、樹葉等圖騰，花苞袖與波浪裙擺增添復古浪漫氣息，還特別選用Sezane的藍色耳環點綴整身造型，藤編楔型鞋看來更是輕鬆自在。