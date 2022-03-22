「你應該或多或少都看過新聞畫面中，回收場那堆積如山驚心動魄的衣服山吧？」因快時尚崛起，以台灣來說，平均1分鐘就要丟棄438件衣服！這樣的結果造成台灣一年舊衣回收量超過7萬噸，而且數字還不斷攀升！

因此，以「友善地球為目標，實現永續時尚為願景」的新銳戶外暨時裝品牌『T8K』，為了提醒世人對廢棄衣物及環境保育的重視，特別參與了今年3月17日即將盛大舉辦的『GO派新北市運動城市派對博覽會』，在博覽會中的『T8K』會場，特別舉辦『壓垮地球的衣服山！地球時尚塑身計畫正式啟動！』一系列活動！

圖／有.設計uDesign提供

由一向熱心永續時尚的國際時尚大師李佑群老師擔任此次活動倡議人，並邀請私底下也喜愛戶外運動的陽光藝人謝忻、卞慶華、田舞陽、惟毅、時尚體育前主播侯以理、潮流時尚穿搭youtuber 家庭兄弟唯庭，以及菁華工業旗下贊助球隊的小牛教練鄧衍敏、排球甜心人氣王廖苡任等人一同共襄盛舉，用實際行動為綠色時尚加點活力，也透過行動支持達到正向精神的傳遞，呼籲大家做環保從生活中做起，提醒世人珍惜衣物資源與實踐環保的重要性！

活動中舉辦了由佑群老師與T8K設計總監Yvonne關於「永續時尚」的精彩對談，多年來持續推廣時尚永續的佑群老師表示，因工作之故長年來接觸大量衣物，看到不少浪費資源或污染的案例，深刻覺得有一份責任告訴消費者環保的重要性；T8K設計總監Yvonne亦常常親眼目睹大量丟棄的衣物，於是親力親為以衣製衣，旨在傳遞用回收布料製作的衣服也能「很潮」。

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而私底下喜愛潛水的戶外運動女神謝忻也表示，潛水游泳時為了環境本來就絕對不會使用防曬乳，今天聽完講解更覺得衣服的環保也很重要；陽光男神卞慶華也說，之前登頂雪山時被壯闊的大自然感動，感受到友善地球行動刻不容緩；而舞陽與惟毅在設計總監進行製程導覽時，更是對從回收布料與寶特瓶再製的潮流衣物嘖嘖稱奇。

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『T8K』率先實踐以先進科技、聚酯纖維透過解聚去色除雜質，再聚合的方式將舊衣變成可再製的材料，減少對石油的依賴，同時解決舊衣物的處理問題，推出了真正以衣製衣的『地球減塑衣輕鋒衣』、由八個回收寶特瓶與廢棄布料、100% Recycled Polyester製成的『地球減塑絨毛拼色包』。以及由T8K設計團隊花費半年，收集各廠布料，精選再精選，廢棄再利用，設計出兼具機能與美學風格的『早春季首發超感時空膠囊系列』現場以裝置藝術的形式在會場用回收啤酒箱與舊衣服堆疊出2D感的巨大衣服山，同時展示T8K以最先端紡織工藝，將保特瓶、回收衣物、廢棄布料等廢棄物再生創新成時裝的過程。