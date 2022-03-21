報時光電影報版NFT熱度延燒 「石破天驚第一部」回顧台語電影的創世紀

聯合線上旗下專營知識內容轉化與老派生活的「報時光」，與NFT平台「Jcard這咖」合作，持續發行以1950至1970年代報紙電影版為主題的「時光大戲院」電影報版NFT，預計在3/22（二）中午12:00推出新一波主題：「石破天驚第一部」，將帶領喜愛電影的懷舊迷回顧台語電影史上各種開山之作，並將這些歷史時刻化為NFT提供收藏家典藏與轉賣。

「時光大戲院：石破天驚第一部」將循該系列NFT往例以卡包形式發行，但只限量發售20包，比以往發行的系列更具珍稀性。本次推出的NFT電影報版聚焦台語電影史上具有開創意義的作品，包括號稱「第一部」台語片，實際上卻是「廈語片」的《六才子西廂記》、1956年上映的首部正宗台語片《薛平貴與王寶釧》、第一部台語時裝文藝片《雨夜花》等，影迷在收藏NFT同時，也能藉此一窺台語電影的發展歷程。其中如1956年上映的《雨夜花》不僅是據鄧雨賢、周添旺同名金曲改編的賣座強片，更有日後獲得金馬獎最佳女配角的陳秋燕參與演出，極具影史意義。

1956年上映的《雨夜花》是名曲改編的第一部台語時裝文藝片，金馬獎最佳女配角陳秋燕曾參與演出，當年十分賣座。（圖／報時光提供）

「時光大戲院：石破天驚第一部」NFT系列將以數位卡包形式販售，每包內含二種隨機款式的電影報版，限量發行20包，集滿該系列三種電影報版的收藏家，還將獲得神秘空投好禮。系列卡包將於3/22（二）中午12:00起在「Jcard這咖」NFT平台開賣：https://www.jcard.io/life/tw/activity/UDN6-2