400通電話也訂不到饗饗 內行揭「這樣做」絕對有位子

台灣有許多吃到飽餐廳受到大眾喜愛，其中饗饗與旭集更為搶手，一名網友最近就分享他為了訂位，電話打了400通還是訂不到，內行的網友紛紛建議「現場排隊」是較為聰明的作法。

原PO在臉書社團「台灣大胃王吃到飽美食情報站」表示，他想訂位饗饗自助餐，電話已經打了近400通都是嘟嘟聲不斷，「到底大家怎麼訂到的？」

網友紛紛留言表示現場排隊比起電話預約是較有效的方法，「現場排隊」、「直接現場提早一小時去排，11點半開始，你可以10點半去排」、「現場排隊，順便預約下次的時間」、「我前天晚上去吃，吃到結束現場都沒客滿，空桌還很多」、「直接去現場」、「現場排就好，位子很多」、「我直接現場排候補就有了」、「我為什麼每次去都很多空桌，然後訂位都訂不到」。

網友也表示除了饗饗外，旭集也是非常搶手的吃到飽餐廳，「饗饗還好，旭集比較難打」、「饗饗晚餐的話，4:30左右現場排隊候位會很前面，絕對能6:30入內用餐，我本身去2次，一次6:00入/一次約6:30。今天週六中午我旭集12點候位，12:10入場」、「旭集我打10通後，他們主動回撥給我」、「我都打不進去，我已經打一個禮拜了」、「沒技巧，就是瘋狂打，我就是這樣訂到饗饗跟旭集的」、「我也打了上百通都訂不到，旭集也是」。