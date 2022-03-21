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皇家禮炮六感尊榮皇家盛宴 4月首度進軍高雄

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
皇家禮炮六感尊榮皇家盛宴，透過六感細膩美學，完美詮釋皇室盛宴儀式感。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮六感尊榮皇家盛宴，透過六感細膩美學，完美詮釋皇室盛宴儀式感。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇家禮炮全新「皇室之饌，新‧奢饗宴」六感品酩會，4月中旬將於海港之都高雄，推出期間限定之巡迴品酩會，率先體驗今年米其林指南首度將高雄納入評鑑時即呼聲極高的高雄萬豪酒店「皇饕牛排館」頂級餐廳品嚐由「皇饕牛排館」頂尖廚藝團隊打造五道最受矚目的皇室之饌華美佳餚。

在品酩會中，威士忌行家們可一次完整品酩皇家禮炮風味版圖共四支經典酒款。其中包括威士忌大賞中獲選成為蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」殊榮的「皇家禮炮21年威士忌」；結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，能彰顯出精準融合蘇格蘭5大產區風格酒體完美平衡的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」。

此外，也包括於ISC 2021蘇格蘭威士忌品類中，唯一以臺灣限定酒款奪得雙金獎的蘇格蘭威士忌，被讚譽為唯一擁有臺灣DNA的「皇家禮炮23年威士忌」；還有皇家禮炮最具話題性的酒款，全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年——王者之鑽」，不僅是極其少見的常態性高年份酒款，融合了已消逝酒廠鄧巴頓（Dunbarton）與其他珍貴高年份穀物威士忌的經典之舉，此酒款更是藏家心目中的獨角獸，推出未久即全數售罄，也將出現在皇家禮炮「皇室之饌，新‧奢饗宴」品酩會，希望為參與品酩會的行家們帶來一親芳澤難以言喻的感動體驗。

皇家禮炮全新「皇室之饌，新‧奢饗宴」六感品酩會，預定於4月12日至24日於高雄萬豪酒店「皇饕牛排館」舉行，報名費每位2,980元（報名費用無法抵扣現場購酒費用，詳細活動內容請參考活動報名網址https://www.accupass.com/eflow/ticket/2203010419381721853782）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

與會威士忌行家可一次完整品酩皇家禮炮風味版圖，共四支經典酒款。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
與會威士忌行家可一次完整品酩皇家禮炮風味版圖，共四支經典酒款。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮全新「皇室之饌，新‧奢饗宴」六感品酩會，4月中旬將來到海港之都高雄。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮全新「皇室之饌，新‧奢饗宴」六感品酩會，4月中旬將來到海港之都高雄。圖／保樂力加提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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