Mister Donut聯名一〇八抹茶茶廊 9款日式茶甜點登場

抹茶季到來，Mister Donut首度與北海道的抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」聯名合作，使用京都宇治一番茶入饌，推出一〇八抹茶茶廊蜜糖抹茶波堤、一〇八抹茶茶廊雙層抹茶波堤等9款日式茶系列點心、甜甜圈，自3月22日起限時販售，3月27日前購買新品，也可享「買6送3」的優惠。

本次的聯名商品，使用一〇八抹茶茶廊的抹茶、焙茶為核心主軸。「一〇八抺茶茶廊抺茶粉翠寶」選用京都府產宇治一番茶為基底，甘、苦味平衡，風味圓潤；「一〇八抹茶茶廊靜岡焙茶粉」經焙火工序，富有堅果與木質香氣。透過兩款茶元素與甜點的組合，搭配出雅緻的滋味。

「一〇八抹茶茶廊蜜糖抹茶波堤」裹有薄脆抹茶蜜糖外衣，清爽香甜，每顆42元；「一〇八抹茶茶廊雙層抹茶波堤」將抹茶波堤外層沾裹抹茶可可醬，增添尾韻茶香，每顆45元。「一〇八抹茶茶廊生抹茶波堤」則在表層撒上苦甜抹茶糖粉，堆疊層次風味，每顆50元。另外還有「一〇八抹茶茶廊焙茶巧克力波堤」、「一〇八抹茶茶廊雙茶歐菲香」等選擇，各為45、50元。