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Mister Donut聯名一〇八抹茶茶廊 9款日式茶甜點登場
抹茶季到來，Mister Donut首度與北海道的抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」聯名合作，使用京都宇治一番茶入饌，推出一〇八抹茶茶廊蜜糖抹茶波堤、一〇八抹茶茶廊雙層抹茶波堤等9款日式茶系列點心、甜甜圈，自3月22日起限時販售，3月27日前購買新品，也可享「買6送3」的優惠。
本次的聯名商品，使用一〇八抹茶茶廊的抹茶、焙茶為核心主軸。「一〇八抺茶茶廊抺茶粉翠寶」選用京都府產宇治一番茶為基底，甘、苦味平衡，風味圓潤；「一〇八抹茶茶廊靜岡焙茶粉」經焙火工序，富有堅果與木質香氣。透過兩款茶元素與甜點的組合，搭配出雅緻的滋味。
「一〇八抹茶茶廊蜜糖抹茶波堤」裹有薄脆抹茶蜜糖外衣，清爽香甜，每顆42元；「一〇八抹茶茶廊雙層抹茶波堤」將抹茶波堤外層沾裹抹茶可可醬，增添尾韻茶香，每顆45元。「一〇八抹茶茶廊生抹茶波堤」則在表層撒上苦甜抹茶糖粉，堆疊層次風味，每顆50元。另外還有「一〇八抹茶茶廊焙茶巧克力波堤」、「一〇八抹茶茶廊雙茶歐菲香」等選擇，各為45、50元。
本次產品也以日式蕨餅為靈感，開發出「一〇八抹茶茶廊豆香抹茶波堤」、「一〇八抹茶茶廊雙層抹茶豆香波堤」以波堤的彈性口感裹上日本豆香粉，呈現蕨餅口感、黃豆香與茶韻的風味，均為42元。「一〇八抹茶茶廊日式抹茶巧貝」、「一〇八抹茶茶廊日式焙茶巧貝」則以大判燒為發想，將巧貝甜甜圈分別搭配宇治抹茶卡士達、焙茶抹茶卡士達內餡，外層再輕裹抹茶或焙茶可可醬，每顆50元。
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