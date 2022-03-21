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用舌尖遊義大利 CROM Taipei全新春季菜單午餐880元起

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
玉米雞雞腿捲、季節時蔬。圖／CROM Taipei提供。
玉米雞雞腿捲、季節時蔬。圖／CROM Taipei提供。

時序入春，CROM Taipei專業廚藝團隊延續「純粹、簡約」的料理風格，巧妙玩味多種綠色香草及當令時鮮，邀您以舌尖暢遊活潑迷人的美麗義國風情。全新春季菜單包括北海道干貝春菊貝殼麵、香料脆皮乳豬、青醬珍珠大麥湯、螢烏賊義式麵包沙拉等。三道式午間套餐，每位只要880元起；七道式晚間套餐，每位1,980元起。

「脆皮乳豬、春季香料」首先將乳豬浸泡在以杜松子、八角、肉桂、鹽、胡椒製成的香料鹽水中，使其入味後再低溫烹調4小時，完成後取出，並入煎鍋將表皮煎脆，上桌時配搭蒔蘿、巴西里、青辣椒、西芹葉、青蘋果絲及紅蘿蔔培根泥等佐料，不但完美去除乳豬的油膩，更增添一抹清新春意，令人愛不釋口。

螢烏賊擁有「春夜裡浮現的深海藍寶石」的雅譽，此次春季菜單主廚將此夢幻逸品入菜，「螢烏賊、義式麵包沙拉」使用油漬的方式料理螢烏賊，搭配義式家常Panzanella麵包沙拉，傳統的Panzanella是以隔夜麵包製作，而主廚則是將當日麵包再次烤酥後浸泡牛奶，並加入玉女番茄、風乾番茄、巴西里、蒔蘿、蒜泥、檸檬汁、檸檬皮碎及巴西里綠油來製成，輕盈鮮爽。

「玉米雞雞腿捲、季節時蔬」特選台灣在地的玉米雞，將雞腿先低溫烹調後，在表皮塗抹糖醋水並風乾使其皮面脆化，接著再以高溫油炸，使得皮脆肉嫩，搭配自製玉米醬及季節時蔬一同享用，老少咸宜，深受喜愛。

「拿坡里洋蔥燉牛頰水管麵」將洋蔥炒軟至微微焦化後與牛頰一同慢火熬煮一個晚上，隔日再與水管麵一起拌煮，盛盤後再撒上可可粉，巧妙地畫龍點睛，增味去膩，讓人忍不住一口接著一口。

「布拉塔、紅心芭樂、水田芥」將富有迷人奶香的新鮮布拉塔起司，以鹽、胡椒和橄欖油提味增香，再搭配清新香甜的紅心芭樂果醬及巴西里綠油，最後擺上帶有微微辛辣感的新鮮水田芥，滋味豐富卻輕盈不膩，開胃啟人食慾。

拿坡里洋蔥燉牛頰水管麵。圖／CROM Taipei提供。
拿坡里洋蔥燉牛頰水管麵。圖／CROM Taipei提供。
螢烏賊、義式麵包沙拉。圖／CROM Taipei提供。
螢烏賊、義式麵包沙拉。圖／CROM Taipei提供。
脆皮乳豬、春季香料。圖／CROM Taipei提供。
脆皮乳豬、春季香料。圖／CROM Taipei提供。
布拉塔、紅心芭樂、水田芥。圖／CROM Taipei提供。
布拉塔、紅心芭樂、水田芥。圖／CROM Taipei提供。

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