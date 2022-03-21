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全家抹茶季甜蜜開跑 PABLO抹茶半熟起司塔限定必吃 白玉抹茶紅豆酷繽沙好評回歸

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家抹茶季推「白玉抹茶紅豆酷繽沙」、抹茶飲品優惠、輪盤轉轉樂活動，準備攻佔抹茶控味蕾。圖／全家便利商店
全家抹茶季推「白玉抹茶紅豆酷繽沙」、抹茶飲品優惠、輪盤轉轉樂活動，準備攻佔抹茶控味蕾。圖／全家便利商店

春暖花開的3月，許多民眾期待一整年的抹茶季再度開跑！全家自3月22日起推出「抹茶季」活動，推出抹茶系極鬆餅、滿餡麵包、脆皮泡芙等，同步還有「白玉抹茶紅豆酷繽沙」、抹茶飲品優惠、輪盤轉轉樂活動，一系列綠意盎然的甜蜜新品，準備攻佔抹茶控的味蕾。

首波推出「抹茶蜜柚滿餡麵包」、「抹茶黃豆奶霜鬆餅」2款商品，皆搭配森半抹茶卡士達，入口帶有抹茶清香，緊接著還有與日本人氣甜點PABLO聯名的「PABLO抹茶半熟起司塔」，使用奶油乳酪與抹茶粉調製成抹茶起司餡，口感滑順微酸，不能飛出國也能隨時享受日式美味；3月29日起第2波再推出「抹茶拿鐵脆皮泡芙」、「森半抹茶鬆餅皮」，呈現微綠色外皮好拍又美味。

隨著天氣回暖，民眾冰品、飲料不離手，「白玉抹茶紅豆酷繽沙」也好評回歸，3月23日至4月5日享會員限定價49元，App隨買跨店取自3月23日起則推出「濃靜岡抹茶拿鐵」5杯188元，以及「PABLO起司抹茶拿鐵」、「伊藤久右衛門抹茶拿鐵」3入88元優惠，與民眾一同用抹茶迎接春季。另外，吃甜點必搭咖啡，Let's Café單品咖啡也同步推出大杯新規格，3月23日至3月27日凡購買單品咖啡或大杯經典任1杯，即贈送大杯單品咖啡優惠券。

全家今年特別與PABLO聯名開發PABLO抹茶半熟起司塔，以奶油乳酪與抹茶粉調製濃郁抹茶起司餡。圖／全家便利商店
全家今年特別與PABLO聯名開發PABLO抹茶半熟起司塔，以奶油乳酪與抹茶粉調製濃郁抹茶起司餡。圖／全家便利商店
抹茶控暴動，全家推出一系列抹茶新品，飲料、甜點、冰品、麵包一次滿足。圖／全家便利商店
抹茶控暴動，全家推出一系列抹茶新品，飲料、甜點、冰品、麵包一次滿足。圖／全家便利商店
抹茶蜜柚滿餡麵包，抹茶色麵包體加入柚香抹茶奶霜，搭配森半抹茶卡士達，兼具茶香及柚子甜。圖／全家便利商店
抹茶蜜柚滿餡麵包，抹茶色麵包體加入柚香抹茶奶霜，搭配森半抹茶卡士達，兼具茶香及柚子甜。圖／全家便利商店
抹茶拿鐵脆皮泡芙擁有抹茶風味脆皮，內餡添加日本森半抹茶的卡士達搭配黑糖鮮奶油產生多層次的抹茶拿鐵風味。圖／全家便利商店
抹茶拿鐵脆皮泡芙擁有抹茶風味脆皮，內餡添加日本森半抹茶的卡士達搭配黑糖鮮奶油產生多層次的抹茶拿鐵風味。圖／全家便利商店
每年3月必掀起一波抹茶風潮的全家抹茶季，今年推出抹茶系極鬆餅、滿餡麵包、脆皮泡芙等。圖／全家便利商店
每年3月必掀起一波抹茶風潮的全家抹茶季，今年推出抹茶系極鬆餅、滿餡麵包、脆皮泡芙等。圖／全家便利商店

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