全家抹茶季甜蜜開跑 PABLO抹茶半熟起司塔限定必吃 白玉抹茶紅豆酷繽沙好評回歸

春暖花開的3月，許多民眾期待一整年的抹茶季再度開跑！全家自3月22日起推出「抹茶季」活動，推出抹茶系極鬆餅、滿餡麵包、脆皮泡芙等，同步還有「白玉抹茶紅豆酷繽沙」、抹茶飲品優惠、輪盤轉轉樂活動，一系列綠意盎然的甜蜜新品，準備攻佔抹茶控的味蕾。

首波推出「抹茶蜜柚滿餡麵包」、「抹茶黃豆奶霜鬆餅」2款商品，皆搭配森半抹茶卡士達，入口帶有抹茶清香，緊接著還有與日本人氣甜點PABLO聯名的「PABLO抹茶半熟起司塔」，使用奶油乳酪與抹茶粉調製成抹茶起司餡，口感滑順微酸，不能飛出國也能隨時享受日式美味；3月29日起第2波再推出「抹茶拿鐵脆皮泡芙」、「森半抹茶鬆餅皮」，呈現微綠色外皮好拍又美味。

隨著天氣回暖，民眾冰品、飲料不離手，「白玉抹茶紅豆酷繽沙」也好評回歸，3月23日至4月5日享會員限定價49元，App隨買跨店取自3月23日起則推出「濃靜岡抹茶拿鐵」5杯188元，以及「PABLO起司抹茶拿鐵」、「伊藤久右衛門抹茶拿鐵」3入88元優惠，與民眾一同用抹茶迎接春季。另外，吃甜點必搭咖啡，Let's Café單品咖啡也同步推出大杯新規格，3月23日至3月27日凡購買單品咖啡或大杯經典任1杯，即贈送大杯單品咖啡優惠券。